D Frente: un nuevo esfuerzo para encontrar soluciones

El documento que anuncia la constitución de una entidad denominada D Frente se inscribe en la tradición civilizada de apelar a la palabra para convocar acciones, en contraposición con la práctica revolucionaria de ejecutar acciones que luego se justifican con palabras.

El texto cumple con tres reglas indispensables: la pertinencia, la precisión y la corrección.

Es pertinente porque la nación cubana está urgida de inmediatas y profundas transformaciones; es preciso porque incluye las conquistas esenciales por las que vale la pena trabajar en estos momentos; es correcto porque es inclusivo y pacífico, porque renuncia a las ofensas y muestra respeto por quienes queriendo lo mismo optan por caminos diferentes.

D Frente seguramente será visto desde el pensamiento oficial como "otro intento de destruir las conquistas de la Revolución" y desde los entornos más radicales de la oposición probablemente sea calificado de "dialoguero", cómplice de la dictadura o propiciador de un "cambio fraude". Los voceros del régimen citarán los nefastos artículos del nuevo Código Penal para amenazar a sus firmantes; los que se niegan a renunciar a la violencia le recriminarán la ausencia de un claro propósito de derrocar la dictadura.

Vendrán reproches de otro tipo, como que el nuevo intento pretende suplantar esfuerzos ya existentes, que se habla de reconciliación sin mencionar a la justicia, que se dejó de aludir a tal o cual asunto o que "si fulano lo firmó yo no me apunto" y siempre aparecerá quien se queje de no haber sido invitado a redactar el documento.

Sin embargo, si no es aplastado violentamente por las fuerzas represivas, D Frente puede conquistar la aprobación de todo aquel que anda buscando un espacio civilizado de participación cívica. Podrían sumarse al proyecto quienes deseando un cambio o tal vez "el cambio" opten por la moderación y la prudencia.

D Frente no es el primer intento de este tipo. ¡Ojalá que fuera el último!

