Del Protoplín al guarapo

Fue en los años 80, durante uno de esos viajes a provincia que realicé como periodista de la revista Cuba Internacional acompañado por el fotógrafo Luis Manuel Fernández, más conocido como Pirole. En medio del aburrimiento de aquellos hoteles sin diversión, Pirole y yo comenzamos a construir una fantasía para salvar al país.

"Descubrimos" el Protoplín, un supuesto subproducto de la caña de azúcar que lo mismo servía para alimentar vacas, curar el cáncer o como combustible. Durante los días que duró aquel viaje, cada vez que surgía algo parecido a un problema, como una goma ponchada, un apagón imprevisto o la ausencia de una plancha en el hotel, competíamos para ver cuál de los dos se adelantaba a decir la frase mágica. "Deja que tengamos el Protoplín".

En su infinito y audaz sentido del humor, Pirole llegó a comentarle al secretario del Partido de aquella provincia que teníamos la información confirmada de que en los laboratorios del Icidca (Instituto Cubano de Derivados de la Caña de Azúcar) se estaba trabajando, en coordinación con científicos soviéticos y alemanes, en la obtención de un nuevo y milagroso producto que ya se había bautizado como Protoplín. Para remachar, tras una mirada cómplice, llegó a pedirle discreción al funcionario porque todavía no estábamos autorizados a divulgar aquel portento de la ciencia socialista.

El chiste nos acompañó durante años como una clave de mutuo y secreto entendimiento. En los funerales de Pirole, le dije, en respetuoso silencio, que si el Protoplín existiera se habría salvado del infarto.

No éramos conscientes de que el autor original de aquella humorada era Fidel Castro. En su inmensa arrogancia ese señor nos hizo creer más de una vez que tenía la solución de todos los problemas al alcance de la mano. Tanto le creímos que no nos dábamos cuenta de que se burlaba de nosotros y contagió nuestra inocente fantasía: Las cortinas rompe vientos, los diez millones de toneladas de azúcar, los cruces genéticos de vacas, el gandul, el cordón de La Habana, las escuelas en el campo, las microbrigadas, la rectificación de errores y tendencias negativas, y en sus momentos finales, la revolución energética, la batalla de ideas y la milagrosa moringa.

A pesar de las consignas de cambio de mentalidad, es evidente que los que mandan hoy en Cuba forman parte de la autoproclamada continuidad. No se debe juzgar el desempeño de un gobernante por una frase, pero desconcierta oír al presidente preguntar "cuándo vamos a tener guarapo por la libre en este país" o afirmar que "la limonada es la base de todo". Ambas desatan las alarmas de que los viejos delirios voluntaristas siguen vigentes.

El anhelo de descubrir el Protoplín cabe en lo sueños infantiles donde frotamos una lámpara y ya no tenemos que volver a trabajar. Para tener guarapo por la libre lo único que hace falta, señor presidente, es eliminar las prohibiciones que no dejan sembrar, importar maquinarias, comercializar bajo las reglas del mercado. La libertad, no la limonada, es la base de todo.

________________________