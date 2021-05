En busca de la "conceptualización" con un militante del Partido Comunista de Cuba

Un antiguo colega de la microbrigada que construyó el edificio donde vivo hace ya 36 años, me visitó en la tarde del miércoles para que lo ayudara a buscar en internet la actualización de la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista que se hizo en el Octavo Congreso del Partido Comunista.

Mi vecino, que hace más de 40 años es militante del Partido, suponía que por ser este 5 de mayo el cumpleaños de Carlos Marx, la fecha sería propicia para dar a conocer lo que se supone sea "la guía teórica, conceptual y de acción para la construcción del socialismo en Cuba".

Cuando buscamos en los sitios que se dedican a esos temas solo apareció un enlace que remite al texto que se aprobó durante el Séptimo Congreso

Cuando buscamos en los sitios que se dedican a esos temas solo apareció un enlace que remite al texto que se aprobó durante el Séptimo Congreso, pero no hay rastro alguno del documento actualizado ni del "proyecto de actualización".

Otro viejo enlace donde se invita al lector a que "lea los textos definitivos de la Conceptualización del Modelo" nos anuncia con su carita avergonzada que "esta página no funciona".

Una intensa búsqueda en los sitios oficiales Granma y Cubadebate solo arrojó como resultado la resolución emitida por una comisión del Octavo Congreso, presidida por el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, donde en su primer acuerdo se aprueba lo que se dio en llamar "el proyecto de actualización" de la mencionada conceptualización "con las modificaciones incorporadas." Pero obviamente una resolución para aprobar un documento no es el documento propiamente dicho.

Es cierto que la mencionada resolución ofrece algunas pistas, pero en rigor, lo que más resalta son obviedades, como que la sociedad cubana se encuentra en el período histórico de construcción del socialismo, que el Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista y leninista reafirma su papel dirigente y que el objetivo final es lograr una nación "Soberana, Independiente, Socialista, Democrática, Próspera y Sostenible", así, todas con inicial mayúscula.

Perogrulladas aparte, los que querían saber si en la conceptualización actualizada se prohibirá o se regulará la concentración de la propiedad y la riqueza, tendrán que esperar a que finalmente se haga público el texto. Al respecto solo hay en la resolución dos agotadores párrafos que expresan el terror con el que los tímidos reformistas pretenden insinuar sus acertijos.

Que hayan pasado más de quince días desde que concluyó el evento partidista y que su más importante resultado siga siendo una incógnita deja muy mal parada la política comunicacional del PCC

Aquí los cito textualmente para que los más inteligentes determinen si están cerrando para abrir o si están abriendo para cerrar.

"Reconocer, regular y lograr un adecuado funcionamiento del mercado, de modo que las medidas administrativas centralizadas, en interacción con las políticas macroeconómicas y otras, induzcan a los actores económicos a adoptar decisiones de acuerdo con los intereses de toda la sociedad".

"Como parte de ello, se define que es necesario impedir que productores o comercializadores impongan malas prácticas, la especulación y condiciones contrarias a los intereses y principios de la sociedad, con independencia de la forma de propiedad o gestión".

Tal vez la publicación de esta resolución podía tener como objetivo que la gente creyera que ya había leído la conceptualización actualizada y para, adicionalmente, despistar a los analistas. Que hayan pasado más de quince días desde que concluyó el evento partidista y que su más importante resultado siga siendo una incógnita deja muy mal parada la política comunicacional del PCC.

Al final, creo que solo conseguí poner nervioso a mi vecino que me pidió que no le contara a nadie que él andaba averiguando esas cosas, no fuera a ser que se tomara como una falta de disciplina.

