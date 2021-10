El espacio y el tiempo de las palabras

Algo que nunca he logrado hacer es pronunciar dos palabras al mismo tiempo. Esa "deficiencia" me ha llevado a comprender lo difícil que resulta exponer dos ideas de forma simultánea en una oración gramatical. En este arduo bregar de medio siglo también he aprendido que no puedo decirlo todo en un texto de 400 palabras.

Cuando hablo, por ejemplo, de los apagones, suele aparecer un comentarista que me reprocha no mencionar el desabastecimiento de alimentos, y si me concentro en la ausencia de productos, aparece otro que se indigna porque no he mencionado la crítica situación de la vivienda, el desastroso estado de las calles o la calamidad del transporte público. No habrá excusa si olvido la caída en picada de los servicios de salud o el machacón adoctrinamiento en las escuelas. Pero lo más imperdonable siempre será no echarle la culpa a la dictadura.

Los regaños de más actualidad van contra la intención de promover la convocatoria a la marcha del 20 de noviembre porque "se pretende eclipsar lo que pasó el 11 de julio"

Los regaños de más actualidad van contra la intención de promover la convocatoria a la marcha del 20 de noviembre porque "se pretende eclipsar lo que pasó el 11 de julio", como si algo que no ha ocurrido todavía pudiera ensombrecer lo que ya se inscribe como una fecha histórica. Como si el 20N no fuera la continuidad del 11J.

Luis Manuel Otero Alcántara no ha pasado de moda porque expongamos la detención arbitraria de Hamlet Lavastida; denunciar la injusta prisión de Maykel Osorbo no deja en un segundo plano la sistemática represión contra las Damas de Blanco; reportar la embestida contra la sede de la Unpacu en Santiago de Cuba no es un truco para ningunear el asalto a Cubalex; mostrar el despojo de sus medios de trabajo a periodistas independientes no se hace para olvidar el atropello a que fueron sometidos los prisioneros de la Primavera Negra de 2003.

Si logramos exponer todo lo anterior en una sola cuartilla, siempre brillarán por su ausencia el crimen contra el remolcador 13 de Marzo, la parametrización del Quinquenio Gris, los campamentos de la UMAP, los desalojos forzosos en el Escambray, los fusilamientos exprés del año 1959.

Pretender decirlo todo cada vez que se habla o que se escribe, además de resultar aburrido para el lector, tiene el grave riesgo de dejar de mencionar algo o a alguien. Lo pruebo en esta nota donde he omitido tantas cosas que debieran ser inolvidables.

