El ratoncito Miguel, 'Che' Guevara y los bromistas de Marianao

Félix B. Caignet, considerado el fundador de las radionovelas, también hacía canciones infantiles y fue además un opositor a la primera dictadura que padecimos los cubanos. Entre sus aportes se incluye el tema musical conocido como "El ratoncito Miguel", que en la época de Gerardo Machado le trajo como consecuencia un breve pero sonado paso por prisión.

Todavía a finales de los años 50, cuando soportábamos la segunda dictadura de nuestra historia, los que entonces éramos niños alzábamos nuestras voces en la ocasión que fuera propicia para enfatizar aquel verso que decía:

La cosa está

que horripila y mete miedo de verdad,

y usted verá

cómo de hambre un ratón se morirá,

no hay queso ya

mucho menos una lasca de jamón,

vamos a ver

quién va a arrancarle a Misifú el corazón.

Misifú no era un gato, sino el represor de turno, arrancarle el corazón significaba derrocarlo del poder, y el "vamos a ver" se emparentaba con aquello de quién le pone el cascabel al gato. Referencias cruzadas que son la esencia de toda cultura.

Años después, un argentino que creía conocer la esencia de lo cubano pontificaba que el pecado original de nuestros intelectuales se resumía en que no eran revolucionarios. Lo dijo Ernesto Guevara en un artículo titulado El hombre y el socialismo en Cuba, donde etiquetaba a toda la intelectualidad de un país a través de su visión de túnel, clasista, marxista, ¿revolucionaria?

Hoy no faltan quienes evalúan con criterios guevaristas las conductas de quienes apelan a la ironía y al sarcasmo para criticar a la dictadura

Hoy no faltan quienes evalúan con criterios guevaristas las conductas de quienes apelan a la ironía y al sarcasmo para criticar a la dictadura. Son los mismos que no le perdonan a nadie que escriba la palabra Gobierno donde debiera decir dictadura.

Son los que no acaban de entender que, si no son Gobierno, no son dictadura.

La mejor broma del año, si existiera ese concurso, tendría como ganadores a esos jóvenes que identificaron a Marianao como el territorio donde se cumplieron todas las promesas de la dictadura.

Félix B. Caignet sentiría una sana envidia si se enterara de que su ratoncito ha encontrado otra forma de burlarse del gato.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.