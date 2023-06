Consecuencias de no declarar su actividad con Bitcoins en los impuestos

Desde que surgió la criptomoneda, ha creado un sistema completamente diferente que ha sido difícil de regular. Las criptomonedas como Bitcoin están descentralizadas, lo que significa que el gobierno no tiene control sobre ellas. Además, el criptosistema centralizado elimina intermediarios como bancos y corredores. Al igual que Bitcoin, puede comenzar su viaje comercial en Ethereum visitando una plataforma comercial confiable como https://ethereumcode.app/es/



La tecnología Blockchain respalda a Bitcoin, lo que dificulta que los reguladores rastreen a los usuarios de criptomonedas. A diferencia del sistema centralizado tradicional, donde debe proporcionar sus datos de identificación, incluidos el nombre, la dirección y los números de teléfono, el blockchain de Bitcoin brinda anonimato.

Todos los factores anteriores han hecho que sea más difícil gravar las transacciones de Bitcoin. Sin embargo, el gobierno federal, a través de la Reserva Federal y la SEC, ha estado presionando para que haya más regulaciones sobre las criptomonedas, incluidos los impuestos. Como resultado, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) ahora considera a las criptomonedas como propiedades y están sujetas a las regulaciones de ganancias y pérdidas de capital.

Bitcoin se ha vuelto muy popular y cada vez más personas lo usan hoy más que nunca. Si bien la mayoría de los usuarios lo usan para pagar, otros lo usan como un activo de inversión.

Falta de declaración de la actividad con Bitcoins

Bajo las regulaciones actuales del IRS, cada usuario de Bitcoin debe declarar cada actividad de Bitcoin para los impuestos. Específicamente, según el Formulario 1040 del IRS, cualquier persona que reciba, venda, envíe, intercambie o adquiera cualquier interés en criptomonedas dentro de un año financiero debe informar esto al declarar impuestos.

Si no informa la actividad con Bitcoins como lo requiere el IRS, podría enfrentar varias consecuencias. En general, el IRS puede tratar esto como un caso de evasión de impuestos. La evasión de impuestos es un delito grave en Estados Unidos. Muchas personas y empresas que han evadido impuestos se han enfrentado a graves repercusiones, que incluyen multas, encarcelamiento e incluso el cierre de negocios.

Es fácil suponer que el IRS puede no notar que no ha declarado su actividad con Bitcoins, de hecho, el IRS todavía adolece de una capacidad inadecuada para garantizar el pleno cumplimiento de esta regulación, además, la criptomoneda aún es nueva y se convierte en un desafío lidiar con otros problemas.

Es posible que no reporte la actividad con Bitcoins y que el IRS no se dé cuenta, pero esto no debe animarlo a seguir haciéndolo. En cambio, recuerde que una vez que las autoridades detecten sus actividades con criptomonedas no declaradas, podría terminar en problemas.

Los denunciantes informan la mayoría de las actividades con criptomonedas no denunciadas. Por ejemplo, sus antiguos socios comerciales o los actuales podrían informar al IRS sobre sus actividades de Bitcoin no declaradas, su cónyuge también podría hacer lo mismo. Por lo tanto, no asuma que la naturaleza descentralizada y el anonimato del uso de Bitcoin evitarán que se noten sus actividades de Bitcoin.

Auditoría

Si no informa las actividades de Bitcoin en los impuestos y el IRS se entera, podría solicitar una auditoría de sus actividades con criptomonedas. La auditoría revelará todas sus transacciones de Bitcoin, incluidas la venta, la compra y las adquisiciones por regalos. La auditoría luego le dará al IRS el mandato de aplicar las sanciones correspondientes.

El IRS puede decidir presentar cargos penales contra las entidades que no reporten la actividad con Bitcoin como un caso de evasión de impuestos.

Se pueden aplicar sanciones a la entidad que no declare las actividades con Bitcoin en los impuestos.

Finalmente, la entidad que no reporte la actividad de Bitcoin en los impuestos podría generar cobro de intereses.

Conclusión

El IRS requiere que las personas y las empresas declaren todas las actividades con Bitcoin en sus impuestos. Sin embargo, por alguna razón, algunas actividades no se informan, esto podría resultar en una auditoría, cobro de intereses, cargos penales u otras sanciones. Por lo tanto, es importante reportar siempre todas las actividades con Bitcoin en los impuestos, incluso cuando el mercado no está funcionando bien.