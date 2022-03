Entender el valor fundamental de Bitcoin

¿Te interesa conocer el valor fundamental de Bitcoin? Si es así, esto es lo que hace que Bitcoin sea valioso en el mundo contemporáneo.

Tal vez hayas escuchado o leído en alguna parte que el precio de Bitcoin podría alcanzar la marca de 100.000 dólares este año. Tal declaración no es una mera extrapolación de personas con intereses en las criptomonedas. El precio de Bitcoin ha aumentado en el pasado, y la mayoría de los expertos predicen que esta será la tendencia hasta que los mineros generen los 21 millones de tokens. Por lo tanto, Bitcoin superará su máximo anterior. Visite https://bitiq.net para obtener más información.

Cualquiera que quiera comprender los movimientos de precios de Bitcoin debe realizar análisis técnicos o gráficos. Por lo tanto, tienen que considerar gráficos y analizar sus patrones. Sin embargo, incluso los entusiastas de Bitcoin tienen dificultades para explicar el valor fundamental de esta criptomoneda.

Bitcoin no tiene demanda de consumo final, flujo de caja ni ninguna base de valoración de activos tradicional. La demanda y la oferta establecen el precio de mercado de la mayoría de los productos básicos en el mercado. Los vendedores y compradores pueden no significar mucho, pero estos factores indican que algunas personas lo necesitan y pueden pagar para adquirirlo. Pero, ¿por qué la gente demanda, compra, ofrece o vende Bitcoin?

Bitcoin es dinero digital

No hay duda de que el mundo se está volviendo digital. Las personas hacen muchas cosas en línea, desde buscar información y productos para comprar hasta vender servicios y artículos. Por lo tanto, no sorprende que los desarrolladores estén creando y promoviendo el dinero digital.

Bitcoin no es el único dinero digital en el mundo hoy en día. China, por ejemplo, ha creado Yuan Digital, que las personas pueden adquirir y vender en su aplicación oficial. Al mismo tiempo, El Salvador ha adoptado Bitcoin como moneda de curso legal. Eso significa que los salvadoreños pueden usar esta criptomoneda junto con el dólar.

El mundo se está digitalizando más. Bitcoin es, quizás, la primera moneda digital exitosa. Sin embargo, su valor es volátil, aunque la gente todavía lo usa para realizar transacciones. Las personas pueden pagar servicios y bienes usando Bitcoin. También pueden operar con esta criptomoneda.

Quizás lo que diferencia a Bitcoin del dinero tradicional es la intención de adquirirlo. En la mayoría de los casos, las personas ganan dinero fiduciario para comprar bienes y servicios. Por lo tanto, necesitan dinero fiduciario para fines transaccionales. Por otro lado, la gente necesita Bitcoin para algo más que realizar transacciones.

Hoy, alguien puede comprar bitcoins y guardarlos en su billetera, esperando que suban los precios y venderlos para obtener ganancias. Por lo tanto, Bitcoin también es un activo digital negociable y una inversión. Tal vez los crecientes volúmenes de trading de Bitcoin en los intercambios de criptomonedas expliquen esto mejor.

Beneficios de Bitcoin

Bitcoin es valioso de muchas maneras, lo que significa que beneficia a sus usuarios. Por ejemplo, esta moneda digital proporciona un intercambio de valor casi sin costo. Hoy, puedes transferir valor de un continente a otro usando Bitcoin a un precio bajo. Además, puedes enviar valor de forma anónima utilizando esta criptomoneda.

Bitcoin no depende del sistema bancario convencional ni deja ningún rastro en papel. Y puedes usarlo con tu teléfono inteligente siempre que tenga acceso a Internet. Eso significa que incluso las personas sin cuentas bancarias pueden usar Bitcoin con fines transaccionales. No tienes que usar oro o trueque si no deseas participar en transacciones en persona que involucran dinero fiduciario. En cambio, puedes usar Bitcoin para transferir valor a quien desees.

Palabras finales

El valor del dinero fiduciario es su aceptación como unidades de cambio y la confianza que la gente tiene en ellos. En el pasado, el dinero tenía valor porque los humanos lo fabricaban con plata y oro, metales preciosos. Sin embargo, este no es el caso con la mayoría de las monedas fiduciarias en la actualidad. Su valor depende únicamente de la confianza que la gente tenga en ellas. Bitcoin y otras monedas digitales son privadas, sin rendimientos ni activos correspondientes. Y esto dificulta determinar su valor fundamental, de ahí su alta volatilidad. Sin embargo, la gente todavía usa Bitcoin porque lo considera un activo valioso y un medio de intercambio.