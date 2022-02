Errores comunes que se deben evitar con las copias de seguridad de Bitcoin

¿Quiere garantizar la seguridad de sus copias de seguridad de Bitcoin? En caso afirmativo, evite estos errores al crear y usar las copias de seguridad de la billetera Bitcoin.

Tal vez desee comenzar a usar Bitcoin en su negocio. Quizás planea comenzar a hacer trading con esta moneda virtual. Esto significa que necesita una billetera Bitcoin para recibir, transferir y almacenar sus tokens. En ese caso, puede usar una billetera de hardware o una billetera en línea. De cualquier manera, necesita una copia de seguridad de la billetera de Bitcoin para asegurarse de poder recuperarla si la pierde, elimina o daña.

La mayoría de las personas saben que necesitan copias de seguridad de la billetera de Bitcoin, pero cometen errores al crearlas o usarlas. He aquí los errores más comunes que se deben evitar de las copias de seguridad de estas billeteras.

No hacer una copia de seguridad de su billetera Bitcoin

Cualquiera puede robar la computadora portátil con su billetera Bitcoin. También puede borrar el teléfono móvil o perder una billetera hardware. Eso significa que perderá los fondos de su billetera para siempre. Afortunadamente, puede evitar esto haciendo una copia de seguridad de su billetera Bitcoin. Desafortunadamente, algunas personas no respaldan sus billeteras Bitcoin. Esto significa que perderán sus fondos para siempre cuando suceda algo y pierdan el acceso a su hardware y billeteras móviles.

Ingresar la copia de seguridad de la billetera en un teléfono móvil o computadora

La copia de seguridad de la billetera de Bitcoin tiene un secreto maestro. Eso significa que cualquier persona con ese secreto puede controlar las monedas en la billetera digital. Algunas personas usan programas de software para correr en segundo plano en teléfonos móviles y computadoras. Por lo tanto, estas personas pueden espiar en su computadora o teléfono inteligente y obtener sus palabras de recuperación de forma remota.

Por esta razón, evite ingresar las palabras de recuperación de su billetera Bitcoin en un teléfono móvil o computadora. Al contrario, haga esto al recuperar su billetera. Si es posible, use billeteras de hardware con fines de recuperación.

No verificar la integridad de la copia de seguridad de su billetera digital

La dirección de su billetera Bitcoin debe permanecer en un lugar seguro. Dado que protege transacciones futuras de su billetera, es posible que no tenga que actualizarla todo el tiempo. Sin embargo, es aconsejable revisar la copia de seguridad con más frecuencia. Por ejemplo, puede poner una tarjeta micro SD en una billetera de hardware si ahí es donde está su copia de seguridad para verificar su integridad.

Pensar que debe actualizar su copia de seguridad después de cada transacción de Bitcoin

Quizás haga trading con Bitcoin en una plataforma como bitcoinscircuit. Esto significa que lleva a cabo transacciones con criptomonedas con más frecuencia que otra persona que optó por comprar y conservar sus activos de criptomonedas. Sin embargo, esto no significa que tenga que hacer una copia de seguridad de su billetera criptográfica con cada transacción.

Hoy en día, el mundo tiene billeteras deterministas jerárquicas mejor conocidas por su nombre en inglés hierarchical deterministic wallets o HD wallets. Con estos almacenamientos, todo comienza con un secreto llamado semilla o secreto maestro. A partir de esta semilla, la billetera obtiene direcciones futuras para múltiples monedas y cuentas. Cada dirección de Bitcoin tiene una clave pública o privada. La parte jerárquica es que el sistema automatiza todo.

Eso significa que, si pierde su billetera, restaurar los fondos de la copia de seguridad no implicará la creación de una nueva semilla. En su lugar, importa la que tiene en la copia de seguridad. Su billetera Bitcoin puede derivar la jerarquía de las cuentas, direcciones y monedas a partir de un secreto. Y este es un proceso determinista porque produce las mismas direcciones de Bitcoin todo el tiempo.

No proteger la copia de seguridad de su billetera Bitcoin

Si tiene una billetera de hardware con buenas funciones de seguridad, no se preocupe por proteger la copia de seguridad. Sin embargo, esto no significa que debe olvidarse de la copia de seguridad. Fundamentalmente, necesita una copia de seguridad protegida independientemente de la billetera que use. Dependiendo de la cantidad de tokens que tenga en la billetera, puede almacenar la copia de seguridad de Bitcoin en un cajón cerrado con llave, una caja de seguridad, una caja fuerte personal o un banco.

Asegúrese de que nadie pueda acceder a la copia de seguridad sin su autorización. No obstante, asegúrese de que la copia de seguridad y la billetera de hardware no estén en el mismo lugar. Además, revise con más frecuencia si alguien ha tenido acceso a la copia de seguridad.

Conclusiones

Las copias de seguridad de la billetera de Bitcoin contienen información confidencial. Por lo tanto, evite estos errores al hacer una copia de seguridad de su billetera Bitcoin. De esa manera, garantizará la seguridad de sus tokens y una fácil recuperación si daña o pierde sus claves privadas.