Impuestos significativos relacionados con Bitcoin

Todavía hay mucha ambigüedad sobre los impuestos de Bitcoin más de diez años después de su lanzamiento. Aunque la criptomoneda iba a ser una herramienta para las transacciones cotidianas, aún no ha logrado reemplazar el dinero fiduciario. Mientras tanto, ha ganado popularidad entre los comerciantes y especuladores que buscan capitalizar su volatilidad.



Entre 2014 y 2021, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) examinó las transacciones de Bitcoin. Según la organización, el gobierno manejará las criptomonedas como bienes inmuebles o como un activo. Para determinar si el contribuyente realizó transacciones de Bitcoin durante el año fiscal correspondiente, el IRS comenzó a plantear una pregunta en su Formulario 1040 en 2019.

Los activos están sujetos a diversos impuestos según el tipo de transacción. Pero hay varias excepciones debido a las características y aplicaciones distintivas de Bitcoin.

Preguntas frecuentes sobre Bitcoin y los impuestos

La gente ha asociado Bitcoin con monedas globales importantes como el dólar estadounidense y el euro, y los intercambios lo tienen en su lista. Cuando se declaró que las transacciones e inversiones que utilizan Bitcoin no podían ser delictivas, el Tesoro de EE UU reconoció la creciente importancia de la moneda digital. Aquí hay algunas respuestas importantes a las inquietudes sobre los impuestos relacionados con Bitcoin.

¿Las transacciones con Bitcoins requieren el pago de impuestos?

La respuesta a esa pregunta, en una palabra, es sí. Las ramificaciones fiscales de Bitcoin se hacen evidentes por su clasificación de activos. El IRS requiere que los contribuyentes declaren todas las transacciones con Bitcoins, independientemente del tamaño. Todo contribuyente estadounidense debe registrar todas las compras, ventas, inversiones y otras actividades relacionadas con Bitcoin. Más de 10.000 personas de las que el IRS sospechaba que "posiblemente no declararon los ingresos y pagaron el impuesto relacionado con las transacciones de moneda virtual o no revelaron sus transacciones correctamente" recibieron cartas de advertencia en julio de 2019. Indicó que no declarar los ingresos con precisión podría resultar en multas, intereses o posibles acciones legales.

Si se mina Bitcoins, ¿se tiene que pagar impuestos?

Sí. La minería de criptomonedas es un hecho imponible. El precio de la moneda en el momento en que la extrajo determina su valor justo de mercado o base de costo. La buena noticia es que puede reducir los gastos comerciales en herramientas y suministros de minería. Dependiendo de si extrajo la criptomoneda para beneficio personal o individual, esas deducciones toman diferentes formas. Puede reclamar las deducciones para reducir su obligación tributaria si es propietario de una empresa minera, sin embargo, no puede reclamar estas deducciones si extrajo las criptomonedas para su beneficio.

¿Pago impuestos cuando cambio de una criptomoneda a otra?

Algunos han sugerido que la Sección 1031 del Código de Rentas Internas debería clasificar la conversión de una criptomoneda a otra, como de Bitcoin a Ether, como una transferencia del mismo tipo. Según el IRS, puede posponer el pago del impuesto sobre la renta en algunas compras. Varios inversionistas utilizaron esta cláusula al comienzo del trading de criptomonedas para retrasar la recepción de sus ganancias por trading.

No obstante, el IRS determinó que dichas transferencias no cumplen con los requisitos para un intercambio similar en virtud de la Sección 1031 en un Memorando de la Oficina del Asesor Jurídico emitido el 18 de junio de 2021. Además, la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos (TCJA) de 2017 prohibió las transferencias del mismo tipo fuera de las compras de propiedades, poniendo fin a la práctica.

¿Qué efectos tiene dar, recibir o heredar Bitcoins en los impuestos?

Las donaciones realizadas con criptomonedas se manejan de manera similar a las realizadas con efectivo. Por lo tanto, se produce su deducción de impuestos. Un tasador determinará su valor justo de mercado en función del precio de mercado actual de la moneda. La ganancia de precio no está sujeta a impuestos por parte del donante. Los regalos de Bitcoin de menos de $ 15.000 no son regalos a efectos del impuesto sobre la renta. La base del costo de un regalo de criptomonedas superior a $15.000 sigue siendo la misma para el donante y el receptor. Es decir, si el destinatario decide vender el regalo. Los activos de criptomonedas transmitidos por herencia se manejan de la misma manera que los activos regulares, lo que significa que se les aplican las mismas leyes de sucesión.