Innovaciones de PayPal que debes tener en cuenta en 2022

PayPal se ha convertido en uno de los métodos de pago más populares del momento y una de las principales razones de que esto sea así es que se ha preocupado por actualizarse y por estar a la última en avances de todo tipo. A pesar de que ya se encuentra en lo más alto del sector, sigue proponiendo nuevos cambios para el futuro. En este artículo hablaremos de algunas de las innovaciones que tiene planeadas para este año 2022 y que debes de tener muy en cuenta si estás planteándote elegir un método de pago.

Qué es PayPal y su origen

PayPal es un método de pago que permite a los usuarios comprar productos y servicios sin necesidad de tener que dar sus datos bancarios o personales. Es un sistema muy utilizado porque a la gente le preocupa la seguridad en internet y el hecho de poder proteger tus datos detrás de un usuario y una contraseña da a la gente una fiabilidad que es muy preciada. Hace unos años era un método de pago que muy poca gente utilizaba y, a día de hoy, es el más utilizado por detrás de las tarjetas de crédito y débito.

La empresa se fundó en Estados Unidos en 1998, pero su boom no llegó hasta varios años después. En 2002 empezó a trabajar como filial propiedad de eBay. Algo muy curioso sobre esta empresa es que fue fundada, en parte, por Elon Musk, el actual hombre más rico del mundo y creador de empresas como Tesla o SpaceX. La gente no le da importancia a su participación en PayPal, pero es uno de sus proyectos más exitosos sin duda alguna.

Los primeros años tras su separación de eBay fueron duros, ya que había varios competidores que hacían lo mismo y que eran bastante populares en el sector. A pesar de esto, en 2003 cerraría el servicio de CitiBank, en 2004 PayDirect y, finalmente, en 2005 BidPay. Esto hizo que en el año 2006, PayPal estuviera prácticamente solo y que pudiera alzarse como el método de pago online líder. Desde ese momento, ha habido un montón de cambios en la empresa. En 2014, PayPal movió más de 220 mil millones de dólares y esto hizo a los accionistas tomar cartas en el asunto, de modo que anunciaron su separación de eBay. En el año 2015 esta tuvo lugar y PayPal empezó a funcionar como empresa independiente.

Cambios en PayPal

La empresa no ha dejado de crecer desde su origen y esto es algo muy difícil de hacer en empresas con tanta repercusión. Trata de estar siempre a la última en avances tecnológicos y esa es una de las principales razones de su éxito. Muchos pensarían, tal y como está actualmente la empresa, que lo mejor es dejarla como está, sin embargo, eso no es cierto. La reputación no solo hay que conseguirla, sino que hay que mantenerla.

El primer cambio que ha prometido PayPal es un cambio a nivel interfaz. La aplicación de PayPal es ya muy buena, pero siempre puede seguir mejorando. El monedero electrónico PayPal cada vez se usa más y muchas empresas, incluidos casinos, permiten utilizarlo para pagar, pero PayPal no se conforma con esto, quiere ir más allá. Es por esto que ha decidido meterse en el mundo de las criptomonedas.

A través de la gran mayoría de brokers que existen, se pueden hacer depósitos para comprar criptomonedas con PayPal, además de con otros muchos métodos de pago, pero eso no es suficiente. PayPal quiere que los usuarios puedan comprar criptomonedas directamente desde PayPal, sin necesidad de brokers intermedios. Por el momento, PayPal permite comprar algunas de las criptomonedas más populares del momento, como por ejemplo Bitcoin, pero las opciones son bastante limitadas. En un futuro, es muy probable que la oferta de criptomonedas disponibles para comprar desde PayPal sea mucho más grande.

El único problema que existe al respecto son las comisiones. Los brokers están especializados en la compra y venta de activos y se pueden permitir cobrar bajas comisiones para mantener la mayor cantidad de clientes posibles, sin embargo, PayPal no. El objetivo principal de PayPal como plataforma no es el mercado de criptomonedas y esto hace que los usuarios que quieran comprar estas a través de la plataforma, tengan que pagar unas comisiones bastante altas. Es cierto que la plataforma tiene ventajas y ofrece herramientas muy interesantes, pero esto no es suficiente para que la mayoría de los inversores la elijan por delante de brokers reputados en el mercado de criptomonedas.

Habrá que esperar para ver cómo se comporta y cómo evoluciona PayPal en lo que respecta a la compra y venta de criptomonedas, ya que, aunque sea un proyecto muy interesante, le queda mucho que hacer para poder asentarse y competir con los brokers más grandes de la industria.

Conclusión

PayPal es líder en el sector de métodos de pago online y es que ha hecho las cosas como deben de hacerse. Se ha preocupado de solucionar los problemas de los usuarios, de estar a la última en avances y de ser una plataforma segura. Todo esto es lo que ha hecho que se consolide como una de las empresas tecnológicas más importantes y reputadas del mundo. Es difícil saber lo que le espera en unos años, pero funcionando tal y como lo hace, no hay duda de que seguirá triunfando como hasta ahora.