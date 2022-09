Netflix: los cambios que podrían llegar

Han sido tiempos convulsos para la plataforma Netflix en los últimos meses. El principal de los problemas ha llegado con una pérdida importante de suscriptores a nivel global. Para este hecho ha influido la coyuntura mundial, pero también una cierta saturación del mercado con la competencia de las principales compañías, como HBO Max o Disney+, y la aparición de nuevas opciones, tal vez de menor envergadura pero que restan, al final, clientes a la empresa con sede en California.

Por otro lado, está la caída de la cotización de las Big Tech que se produjo este primer semestre y que afectó no sólo a Netflix, sino también a valores como Tesla, Amazon o Google, entre otros. Desde hace algunas semanas, parece que los gráficos de CDF´s de plataformas para invertir, como NAGA, muestran una tendencia a la recuperación de estas empresas tecnológicas, entre ellas, la plataforma de streaming.

Además, el magnate George Soros realizó una inversión importante cuando algunos de estos valores estaban más bajos y el tiempo parece haberle dado la razón. Por ejemplo, la cotización de Google del último mes parece señalar, según muestra NAGA Trader, con algunos retrocesos (especialmente a final de septiembre), una vuelta paulatina, aunque lenta, a sus valores anteriores. Y es que estas compañías se han mostrado sólidas, aunque parece que han requerido una actualización de su valor bursátil.

Pero volviendo al caso de Netflix en concreto, su gran problema es la pérdida de estos suscriptores, que parece difícil que vaya a recuperar. Es por ello que la compañía está valorando algunos cambios en su modelo de servicio. Además de algunas iniciativas recientes, como la inclusión de videojuegos en su catálogo, para poder diferenciarse de sus competidores, las novedades más importantes vendrían en el apartado de las cuotas y sus particularidades.

Concretamente, "la gran N" va a lanzar en noviembre una cuota más económica que las actuales; eso sí, con algunas limitaciones. Por un lado, se trataría de la inclusión de publicidad durante el visionado de los contenidos o, como ellos lo han llamado, una adaptación de la "experiencia publicitaria". Se pretende que estos anuncios sean relevantes y poco intrusivos, pero poco más se sabe al respecto (cuántos o de qué duración en cada uno de los contenidos audiovisuales). Además, esta publicidad no podría saltarse o adelantarse con los comandos que aparecen en la aplicación.

Por otra parte, para esta modalidad de suscripción podría eliminar las descargas, algo bastante apreciado por los usuarios para poder visualizar sus series o películas en cualquier momento, lejos del wifi, sin gastar datos extras en sus recibos de telefonía móvil. Cabe señalar que esta información, más que un rumor, se debe a algunas filtraciones y a ambiguas declaraciones de determinados responsables de Netflix.

Estas medidas tendrían como objetivo ampliar el número de clientes al ofrecer un servicio más económico que pueda atraer a personas con menor capacidad adquisitiva o que quieren mantener la suscripción a varias plataformas sin que les suponga un gasto muy elevado. Pero también hay que señalar que las críticas a Netflix no vienen sólo por su precio. No son pocas las voces que aluden a la falta de calidad de su catálogo, en comparación con otras opciones como HBO Max y, si bien ha tenido algunos éxitos recientes, como El juego del Calamar, The Crown o Arcane, todavía muchos usuarios consideran que falta algo más de músculo creativo en las producciones, por supuesto no en todas, que ponen a disposición de sus clientes.

Falta saber si vendrán más cambios, cómo se desarrollarán, cuál será la aceptación por parte de los clientes y si servirá, o no, para sus objetivos. Además de ver qué va a pasar con otras plataformas del sector, que también pueden verse afectadas por esta saturación del mercado. Por lo pronto, su competidor más directo siempre se consideró Amazon Prime Video, que contaba con muchos suscriptores que venían de otros servicios de Amazon, pero últimamente ha sido Disney+ quien se ha puesto a las puertas de quitarle el reinado a Netflix; eso sí, sumando también los clientes de Hulu y ESPN+.