Cómo administrar el riesgo cuando hace 'trading' con Bitcoin

No hay duda que Bitcoin es una criptomoneda muy conocida y mucha gente se está apresurando a invertir en este activo digital mientras sea posible. Las historias sobre personas que han ganado bastante dinero haciendo trading o invirtiendo en él están en todo internet. Es por esto que no es una sorpresa que esta moneda digital haya captado la atención de la gente en todo el mundo, pero ¿invertir o hacer trading con Bitcoin es una aventura libre de riesgos?

Bien, como las otras criptomonedas, Bitcoin es un activo digital volátil, esto significa que su precio puede fluctuar rápidamente dentro de cortos períodos de tiempo. Varios factores influyen en el precio de esta criptomoneda, la mayoría de estos escapan del control del trader o del inversionista, sin embargo, la gente usa Bitcoin para pagar servicios o productos de la misma forma que lo hacen con el dinero fiduciario.

Pero Bitcoin solo se encuentra disponible en forma digital. Es por esto que usted no puede meterlo o guardarlo en su bolsillo como el dinero fiduciario, sin embargo, puede almacenar sus bitcoins en un intercambio de criptomonedas o en una billetera digital. Así que, ¿cómo puede hacer trading de Bitcoin si solo está disponible virtualmente?

En qué consiste el trading de Bitcoin

Hacer trading con Bitcoin consiste en especular con los movimientos de su precio. En un principio, la gente hacía operaciones con las criptomonedas a través de sitios de intercambios. Estas son plataformas que permiten a las personas comprar y vender bitcoins usando monedas fiduciarias. Cuando hace trading con Bitcoin usted se enfoca en comprar el dinero digital a un precio bajo y venderlo a un precio más alto, por consiguiente, tiene ganancias. Sin embargo, los traders actuales pueden usar productos derivados para especular con la subida o caída de los precios. Hacer trading con Bitcoin le permite a los traders ganar dinero a partir de la volatilidad de la criptomoneda.

Todo trader de Bitcoin quiere ganar dinero y en internet hay muchas herramientas e información de las maneras de hacer trading con Bitcoin para tener ganancias, pero hacer trading con Bitcoin viene acompañado de riesgos. El objetivo es facilitarles a los inversionistas y traders de Bitcoin tomar decisiones mejor fundamentadas. Esto se debe a que el trading de Bitcoin viene acompañado de riesgos que usted debe aprender a administrar o reducir. Estos son los consejos para ayudarle a administrar el riesgo cuando haga trading con Bitcoin.

Enfóquese en calidad más que en cantidad

Si no es cuidadoso, puede sobrepasarse haciendo trading con Bitcoin y esto puede conducirlo a desperdiciar tiempo y dinero. Hacer trading con Bitcoin de forma efectiva implica enfocarse en la calidad más que en la cantidad. Tenga en mente que no todas las situaciones del mercado le favorecerán a su estrategia de trading con Bitcoin. Por ejemplo, el swing trading es adecuado para tendencias de mercado sólidas. Por otro lado, la especulación automatizada es apropiada para mercados estables, es por esto que la investigación del mercado es importante cuando se determina el estilo más apropiado de hacer trading con Bitcoin que se ajuste en cualquier momento.

No use apalancamiento excesivamente

La mayoría de los traders de Bitcoin usan margen porque incrementa el tamaño de la orden y les permiten hacer más flexible el trading, al poder ir en posiciones de períodos largos o cortos. Sin embargo, un apalancamiento excesivo podría limitar el tiempo que tiene su operación de trading para respirar. Esto quiere decir que usted se arriesga a perder el monto de capital principal completo si la situación necesita una liquidación obligatoria.

Formule una estrategia de salida

Cuando hace trading con Bitcoin, estudiar los gráficos le permitirá entender las tendencias del mercado y tomar decisiones mejor fundamentadas, por tal motivo use gráficos para identificar el soporte directo y los niveles de resistencia. Con esta información decide sus operaciones de trading rápidamente, también investigue el mercado de criptomonedas para comprender la relación riesgo recompensa. Con esta información establezca las ganancias que quiere tener. Usted incluso puede prever aumentar su posición o fijar sus ganancias durante una tendencia fuerte.

Adicionalmente, use órdenes stop para prevenir pérdidas, sin embargo, las órdenes para detenerse puede que no sean prácticas en todas las situaciones, por ejemplo, no funcionarán cuando el mercado muestra movimientos rápidos del precio del Bitcoin, y el deslizamiento puede causar un mal desempeño.

Conclusión

Hacer trading con Bitcoin viene acompañado de una buena cantidad de riesgos, sin embargo, puede seguir estos consejos para administrar riesgos cuando haga trading con Bitcoin para evitar o minimizar sus pérdidas.