Para HONOR, la elección de un aliado con trayectoria en electrónica de consumo supone una vía para establecer contacto directo con los compradores venezolanos.

La llegada de HONOR al mercado venezolano a través de CLX Group representa un caso de estudio sobre cómo las marcas internacionales pueden apoyarse en socios locales para desarrollar sus operaciones, acercarse a nuevos consumidores y consolidar su presencia comercial.

En diciembre de 2024, la apertura de la primera HONOR Experience Store en el país caribeño marcó el inicio visible de una alianza que combina el posicionamiento global de la compañía tecnológica de origen asiático con la experiencia comercial del empresario venezolano Nasar Ramadan Dagga Mujamad.

Sin embargo, más allá del lanzamiento de una nueva tienda, esta relación permite observar el papel que desempeñan los distribuidores especializados en mercados con particularidades económicas y comerciales.

De acuerdo con los analistas tecnológicos, para HONOR, la elección de un aliado con trayectoria en electrónica de consumo supone una vía para establecer contacto directo con los compradores venezolanos. Mientras que para CLX Group, representa una oportunidad de ampliar su portafolio y participar en la expansión de una marca internacional con presencia en distintas categorías tecnológicas.

¿Qué hay detrás de la alianza entre HONOR y CLX Group?

Fundada en 2013, HONOR desarrolló inicialmente su negocio como una marca de dispositivos inteligentes vinculada al mercado de smartphones. En noviembre de 2020, Huawei anunció la venta de todos los activos de HONOR a Shenzhen Zhixin New Information Technology, una operación destinada a facilitar la continuidad de la marca, sus proveedores y sus canales comerciales.

Desde entonces, HONOR ha desarrollado su actividad como empresa independiente de Huawei, con una estrategia enfocada en dispositivos inteligentes y nuevas tecnologías. De modo que su expansión internacional requiere canales comerciales capaces de conectar sus productos con mercados que presentan distintas condiciones de consumo, distribución y servicio.

En Venezuela, ese papel recayó en CLX Group, conglomerado empresarial que había construido una trayectoria en la comercialización de electrónica de consumo y en el desarrollo de espacios de venta especializados. Así pues, la decisión de la firma tecnológica asiática de respaldarse en una estructura empresarial local sólida puso de relieve el valor de la confianza operativa, el dominio logístico y la visión de mercado a largo plazo.

En concreto, la alianza se materializó públicamente el 5 de diciembre de 2024, con la inauguración de la primera tienda HONOR en Venezuela, ubicada en el centro comercial Sambil Valencia, en Naguanagua, estado Carabobo, en el centro del país latinoamericano.

Según la información publicada por CLX Group, el establecimiento fue concebido como una tienda de experiencia para que los consumidores pudieran conocer e interactuar directamente con los dispositivos de la marca. Al respecto, el lanzamiento contó con la participación de Nasar Dagga, presidente de CLX Group, y presentó productos de distintas categorías, entre ellos smartphones, dispositivos vestibles, tablets y accesorios.

¿Por qué una marca internacional apuesta por un socio local?

La decisión corporativa de HONOR al formalizar su alianza estratégica con CLX Group no fue un hecho aislado. En este caso, responde a una metodología habitual en la expansión de multinacionales tecnológicas: la búsqueda de socios locales (master distribuidores o official partners) capaces de mitigar barreras operativas y garantizar el posicionamiento de marca.

Es decir, la expansión internacional de una empresa tecnológica exige más que reconocimiento de marca. También requiere conocimiento del mercado, infraestructura comercial, personal capacitado y una estrategia de distribución que permita acercar los dispositivos a los compradores.

En este contexto, la experiencia de CLX Group, liderada por el CEO Nasar Ramadan Dagga, fue determinante para que HONOR decidiera seleccionarlo como su partner en Venezuela.

Bajo la estrategia del empresario venezolano, el conglomerado ya operaba en el segmento de electrónica de consumo y había concretado alianzas con gigantes tecnológicos como Samsung y Xiaomi.

Es bien sabido que las grandes tecnológicas imponen estrictas directrices internacionales para la apertura de tiendas de experiencia (Brand Stores), servicio técnico autorizado y capacitación de personal.

La experiencia previa de CLX Group gestionando acuerdos oficiales con otros gigantes tecnológicos globales funcionó como una credencial de confiabilidad corporativa. HONOR encontró en el grupo venezolano un partner capacitado para reproducir sus lineamientos globales de visual merchandising, posventa y garantías.

¿Cuál ha sido el impacto comercial?

La presencia de la firma asiática en Venezuela ha introducido mayor competencia en el sector, lo que dinamiza los precios y amplía las opciones para el consumidor.

De modo que el caso de CLX Group, como partner de HONOR en Venezuela, reafirma que el ingreso exitoso de marcas globales a mercados locales complejos depende de la elección del socio adecuado. La combinación entre la capacidad de innovación tecnológica del fabricante y la solidez logística, comercial y de liderazgo representada por CLX Group y Nasar Dagga establece un precedente relevante en el panorama corporativo de América Latina.