Esta es la importancia de escoger un bróker adecuado

Ya que la inversión en criptomonedas se está convirtiendo en una gran tendencia en toda Latinoamérica, es necesario que sepamos cómo vamos a invertir en ellas, cómo hacerlo por precios más bajos y cómo asegurarnos de que la plataforma que usemos es la más correcta para nosotros. Para ello debemos asegurarnos de que el bróker que elijamos sea un bróker regulado por al menos una institución de confianza, la cual se rija bajo las leyes de países con una legislación lo suficientemente estricta.

La mayoría de los brókers que están disponibles en Latinoamérica funcionan bajo una regulación confiable, aunque debemos tener cuidado y tomar en cuenta las señales que nos dan los brókers realmente regulados para que podamos confiar en ellos.

Un bróker regulado tiene un código de certificación

Para saber si un bróker está regulado no solo basta que tenga el logo de alguna entidad reguladora. Por lo general, los brókers que sí se encuentran bien auditados enlazan a la página de la entidad reguladora, y te ofrecen acceso a la información pertinente a su registro, así como el número de certificación de la entidad en cuestión.

Si buscas por este código en la página reguladora, por lo general te aparecerá el bróker que estás investigando, y esto te asegurará que la plataforma se encuentra inscrita en la base de datos de la institución.

Debe ofrecer plataformas confiables

La compañía MetaTrader es la más reconocida a nivel mundial, y sus productos, MetaTrader 4 y MetaTrader 5 son las plataformas de código abierto para trading más populares de todas. Es por ello que, si un bróker te ofrece operar con MetaTrader, es un punto más para saber que se trata de un bróker confiable.

Además de esto, también pueden ofrecerte una plataforma propia, basada en WebTrader. Esta suele estar optimizada para funcionar con todas las herramientas que te ofrezca tu bróker de forma sencilla e intuitiva.

Herramientas de análisis y gestión de riesgo

Todo bróker que realmente valga la pena tendrá distintas herramientas gráficas personalizables que te permitan medir tendencias, además de operar directamente sobre ellos. Además, debes poder tener acceso a un feed de noticias o a un calendario económico, de manera que puedas hacer análisis fundamental (es decir, basado en noticias y acontecimientos relevantes). De esta manera podrás tener un mayor control sobre tus movimientos y potencialmente mejorar tus resultados. Otra cosa que debes revisar es que el bróker que elijas te ofrezca herramientas de gestión de riesgo, las cuales son importantes para evitar pérdidas excesivas de dinero.

Debe tener una academia

No aprenderás a operar leyendo un par de artículos en internet, es necesario que practiques y hagas un curso de inversión en línea, que por lo general vienen incluidas en las opciones que te ofrecen los brókers regulares. Estos cursos te pueden enseñar incluso desde cero, pero debes complementarlo con la práctica. Para esto, puedes crear cuentas demo, las cuales no deberás financiar tú, sino que el propio bróker te dará una cierta cantidad de dinero virtual (es decir, que no puedes usar para operar de verdad ni retirar) para que puedas practicar tus métodos de pronóstico y tus estrategias de trading.

Si tu bróker tiene al menos estas 4 cosas básicas puedes empezar a operar en él, pero también deberás revisar otras variables, como los costes de inversión que supone utilizar dicho bróker o los mercados que ofrezca, además de la modalidad, siendo la más común alrededor del mundo hoy en día, los CFD.