¿Cómo navegar por la regulación de Bitcoin?

Navegar las regulaciones de Bitcoin es un reto que envía ondas de choque a través del gran mercado de criptomonedas. He aquí cómo hacerlo.

El último año la adopción de criptomonedas se ha elevado de forma significativa, atrayendo a las personas y a las corporaciones de todo el mundo. Varias instituciones financieras predominantes, incluyendo los bancos, ahora procesan pagos con Bitcoin. Las corporaciones globales y gerentes de activos usan Bitcoin para diversificar sus portafolios. Comerciantes y personas también lo usan para pagar bienes y servicios.

Aunque Bitcoin es una moneda descentralizada, su adopción en aumento ha emitido una llamada de atención a los reguladores mundiales para desarrollar medidas para regularlo. Solo un país, El Salvador, ha hecho de Bitcoin su moneda de curso legal, mientras que otros aún se dividen sobre controlarlo. Sin embargo, aquí está lo esencial que debe saber sobre las regulaciones de Bitcoin.

Posición de los reguladores globales ante el Bitcoin

En general, Bitcoin no está sujeto a ninguna regulación gubernamental o institucional. Sin embargo, hubo varios intentos por los reguladores globales para estandarizar las transacciones y el uso de Bitcoin. Algunos gobiernos han expresado su preocupación de que las criptomonedas representan un riesgo financiero y deben ser prohibidas. Sin embargo, otros también insisten en que Bitcoin no representa una amenaza para la estabilidad financiera global; por lo tanto, no debe ser prohibido.

El jefe del Banco Central de Italia dijo en la pasada cumbre del G-20 que Bitcoin y otras monedas virtuales amenazan la estabilidad financiera y ofrecen beneficios increíbles a los usuarios. Incluso el órgano de control para regular las actividades económicas de las economías del G-20, el Consejo de Estabilidad Financiera, dice que los criptoactivos no representan riesgo financiero ya que su valor de mercado total equivale a menos del 1% del PIB (producto interno bruto) global.

EL FMI ha pedido la cooperación entre los gobiernos, resaltando el potencial de las criptomonedas para facilitar delitos financieros como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La organización propone políticas para proteger a los usuarios de forma similar a los sistemas económicos tradicionales.

Japón permite a sus ciudadanos que usen Bitcoin en transacciones financieras. Sin embargo, tienen políticas que reglamentan los intercambios de criptomonedas. Las plataformas de intercambio de criptomonedas deben registrarse con la Agencia Japonesa de Servicios Financieros para poder operar. Esto significa que incluso las empresas que ofrecen aplicaciones de trading deben registrarse con la agencia. Haga clic aquí, donde tiene más información sobre esta aplicación para hacer trading. Japón es uno de los mercados Bitcoin más grande y fue el primero en adoptar un sistema nacional para regular el trading de criptomonedas.

Bitcoin no es una moneda de curso legal en Estados Unidos, según la red para el cumplimiento de la Ley contra Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network). Sin embargo, EE UU tiene intercambios de criptomonedas legales. EE UU cuenta con el segundo volumen más grande de Bitcoin, pero los reguladores tienen diferentes opiniones sobre su regulación. La Comisión de Valores y Bolsa consideran a Bitcoin y otras criptomonedas como valores.

Esto significa que el trading y la inversión de criptomonedas están sujetos a las leyes de valores de Estados Unidos. La agencia ha aumentado los esfuerzos para controlar ofertas iniciales de monedas y ventas de tokens a través de citaciones. Sin embargo, la Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías insiste que Bitcoin es una mercancía, alentando una aproximación amigable a las criptomonedas.

El IRS (Servicio de Impuestos Internos), por otro lado, dice que las criptomonedas como Bitcoin en realidad no son monedas. En cambio, definen a Bitcoin como una propiedad sujeta a las leyes de impuestos vigentes. El Departamento del Tesoro de EE UU ha manifestado el potencial que tiene Bitcoin para ayudar con las actividades delictivas, declarando que los reguladores deben enfocarse principalmente en asegurarse que las personas no usen criptomonedas para cometer delitos.

La Unión Europea restringe a cualquier miembro del Estado presentar una moneda independiente. Sin embargo, los intercambios de criptomonedas son legales, aunque dependiendo del país los líderes de la UE han planteado sus preocupaciones sobre los mecanismos de lavado de dinero vinculados con las criptomonedas. La comisión continuará supervisando el mercado de criptomonedas para disuadir a los criminales. Los reguladores financieros franceses y alemanes han dicho que harían una propuesta conjunta para regular el mercado de criptomonedas.

En general, los reguladores globales tienen diferentes visiones con respecto a las regulaciones Bitcoin. Sin embargo, todos están de acuerdo con que Bitcoin representa algunos riesgos que necesitan marcos regulatorios adecuados. Están preocupados principalmente porque la descentralización de Bitcoin tiene limbos jurídicos para actividades delictivas como el lavado de dinero, fraude y financiamiento del terrorismo. Sin embargo, tomará algo de tiempo presentar regulaciones adecuadas para Bitcoin.