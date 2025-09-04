Newcastle United anuncia una alianza multianual con BYDFi

Newcastle United ha firmado una alianza multianual con la casa de intercambio global de criptomonedas BYDFi, marcando un paso importante en la continua expansión internacional del club.

Como Socio Oficial de Intercambio de Criptomonedas del club, BYDFi trabajará estrechamente con Newcastle United para conectar con la rápidamente creciente base global de aficionados de los Magpies, al mismo tiempo que mostrará sus soluciones financieras innovadoras a nuevas audiencias en todo el mundo.

La alianza fortalecerá la presencia del club en mercados internacionales clave, al tiempo que ofrecerá a los seguidores acceso a herramientas de finanzas digitales, experiencia y nuevas experiencias a través de la plataforma avanzada de BYDFi.

Comentando sobre la nueva asociación, el Director Comercial de Newcastle United, Peter Silverstone, dijo: "Estamos emocionados de dar la bienvenida a BYDFi a la familia de Newcastle United. Son una marca ambiciosa y con visión de futuro, cuya misión de ayudar a las personas a construir su futuro financiero realmente resuena con nosotros.”

"Nuestro club ha experimentado un crecimiento increíble en los últimos años: desde la temporada 21/22, nuestra audiencia televisiva se ha ubicado en segundo lugar entre los principales clubes de Europa, y en la región Asia-Pacífico ahora atraemos a la quinta mayor audiencia televisiva de la Premier League. A esto se suma ser el club de Premier League de más rápido crecimiento en redes sociales la temporada pasada, lo que demuestra que nuestra base de aficionados se está expandiendo a un ritmo notable.”

"Esta asociación le brinda a BYDFi una plataforma fantástica para conectar con nuestros seguidores en todo el mundo, y juntos crearemos nuevas experiencias digitales que acerquen aún más a los fans al club."

Michael Hung, Co-fundador y CEO de BYDFi, agregó: "El éxito duradero, ya sea en el campo o en finanzas, proviene de hacer lo correcto, de manera repetida, a lo largo del tiempo. Nos sentimos honrados de asociarnos con Newcastle United y apoyar una mentalidad donde la creencia se une a la práctica constante. Eso es lo que significa para nosotros 'BUIDL Your Dream Finance'; BUIDL es nuestro término para tomar acciones que convierten ideas en realidad.”

"Asociarnos con uno de los clubes más grandes de Europa demuestra nuestra ambición de continuar creciendo y alcanzar nuevas audiencias. Estamos encantados de trabajar con Newcastle United y llegar a su creciente base global de fans."

BYDFi, fundado en 2020, ahora atiende a más de 1,000,000 de usuarios en más de 190 países y regiones. Ofrece un conjunto de servicios de trading de criptomonedas tanto para principiantes como para inversores experimentados, con un fuerte énfasis en cumplimiento, educación y construcción de comunidad. Para más información, visita: www.bydfi.com