Las zarpas de Correos de Cuba en mi correspondencia

La violación de mi correspondencia privada es sistemática y burda. Así han llegado, una rasgada por el lateral y la otra evidentemente abierta y cerrada con cinta adhesiva posteriormente, estas dos cartas que me enviaron desde las oficinas de la cadena alemana Deutsche Welle para la que colaboro profesionalmente como columnista de opinión y presentadora de televisión.

Ya sé que me dirán que debería estar acostumbrada a que a mi casa en La Habana no llegue el correo o llegue en estas condiciones, pero no, no me acostumbro. Nadie debe acostumbrarse al horror.

________________________

