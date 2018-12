Nosotros los ‘malnacidos’

Miguel Díaz-Canel está pagando la novatada en Twitter. Llegó tan tarde a esa red social, usada hace más de una década por los activistas cubanos, que está tropezando ahora con aquellas piedras primigenias que tuvimos nosotros en el camino. La primera lección es que todo lo que se diga en la red del pájaro azul no queda ahí, sino que se multiplica y crece por toda la comunidad virtual.

Este domingo, el gobernante cubano ha comentado que vio la película Inocencia, basada en la historia de los estudiantes de medicina fusilados por el régimen colonial, y ha agregado en su mensaje la frase de que “así como abundan los héroes, no faltan los mal nacidos por error en Cuba”. Amén del sinsentido gramatical de la frase, el presidente “elegido a dedo” usó verbos en presente, de manera que se supone que hay gente todavía, aquí y ahora, que no debió ser parida en esta Isla.

La bravuconería revolucionaria le impide borrar su tuit y publicar una disculpa. Mal por él, porque las pifias se van acumulando y ya son varios mensajes en los que transmite una idea de odio, polarización e intolerancia. En lugar de afanarse en hacer saber que gobierna para todos los cubanos, el nuevo inquilino de la Plaza de la Revolución parece resuelto a complacer a sus antecesores. Este tuit no va tan dirigido a insultarnos a nosotros, los críticos del sistema, como a congraciarse con la generación histórica del castrismo.

En menos de 280 caracteres el mandatario cubano ha dejado escrita su fórmula de Gobierno. Él no va a representarnos a todos, no va a intentar la conciliación ni la armonía, sino que pretende enfrentarnos, polarizarnos y colocar más etiquetas al amplio repertorio de insultos que este sistema ha generado. Ahora ya no somos solo “gusanos”, “mercenarios” o “enemigos” sino que el ataque ha ido más atrás, al momento mismo del parto, a ese instante en el que respiramos por primera vez.

Pobre Díaz-Canel, no sabe que los tuits quedan y acaba de decir una frase que lo define en su justa medida como extremista, fascista y dogmático. Si tuviera una mínima capacidad de autocrítica, borraría ahora mismo ese mensaje… pero sospecho que no lo hará.

