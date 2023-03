Consejos para hacer apuestas deportivas: ¿Cuáles son los mejores deportes?

Las apuestas deportivas se han consolidado como una de las principales distracciones de la actualidad, especialmente luego del confinamiento obligado por la crisis sanitaria del covid-19. La tendencia en este sentido va en ascenso, no se detuvo por la pandemia sino, todo lo contrario, unió más a los apostadores.

Ganar siempre es el objetivo, pero sabemos que hacerlo todo el tiempo por hacerlo todo el tiempo es imposible. Te daremos algunos consejos que aumentarán tus probabilidades de tener una mayor suerte conociendo más sobre las principales casas de apuestas en US.

1.- Apuesta con todos tus sentidos en alerta

A veces nos empeñamos en jugar aun cuando tenemos malestar, estamos agotados e incluso ebrios. Este es un grave error, porque no tendremos la cabeza fría para analizar los mejores equipos por los que apostar.

Puede también que estemos en días en que no se jugarán los mejores partidos, así que lo mejor es tener prudencia y esperar con calma para cuando haya una mejor oportunidad de ganar.

2.- Apuesta sobre lo que conoces

Un error muy común y causa de muchas pérdidas es apostar en deportes de los que tenemos un poco o nulo conocimiento. Es preciso que investiguemos el campo donde vamos a apostar. Estudia todo del deporte, los equipos favoritos, los jugadores y las jugadas, por solo citar un ejemplo.

Apostar en terreno desconocido incrementará tus posibilidades de perder. Céntrate en lo que conoces y pasa de largo el resto de los deportes.

3.- Revisa las estadísticas

Las estadísticas son un elemento clave que puede marcar un partido y que no debes dejar de analizar antes de echar tu dinero al azar. Saber cómo han venido funcionando los equipos, si hay bajas y hasta el clima son factores para considerar a la hora de apostar.

También es importante conocer qué tanta necesidad tienen los rivales de ganar el partido, porque esto influirá en el esfuerzo que pongan para hacerlo y es un dato importante si queremos jugar.

4.- No intentes recuperar lo perdido

Aunque los conocimientos que tengamos sobre un partido tienen un gran valor, debemos saber que la suerte siempre es la que tiene toda la palabra y todos los apostadores pasan por una mala racha. El error está en seguir apostando después de perder con la ilusión de recuperar lo perdido. Acepta las apuestas como lo que son: una oportunidad de ganar o fallar. Cuando se te pase la molestia por la pérdida podrás apostar con mayor posibilidad de salir triunfador.

5.- Dale la oportunidad a las apuestas combinadas

Es imposible ganar sin arriesgar y las apuestas combinadas son una excelente opción para triunfar, recomendada incluso por los expertos. Nunca sabremos en qué enfrentamiento podremos aumentar nuestra suerte; puedes elegir unos cuatro partidos para combinar tu jugada, pero estos no pueden ser escogidos al azar.

Tómate tu tiempo para analizar cada encuentro y quienes crees que podrían ganar. Apuesta con pequeñas cantidades y toma en cuenta que más de 5 combinadas es un exceso, según los especialistas.

6.- No excedas tus límites

Los juegos son apasionantes y la adrenalina que sentimos al saber que podemos ganar puede atraparnos al punto de llegar a sobrepasarse y no jugar por diversión. No arriesgues más dinero que el que tienes pensado, jamás toques lo reservado para tus servicios o cualquier otra necesidad, y establece un límite de tiempo en el que te dedicas a jugar. No te quedes pegado en las apuestas más de lo prudencial.

7.- Aprovecha los bonos

Las casas de apuestas con regularidad dan bonos promocionales. Lee bien los términos y establece un plan para usarlos que sea el más beneficioso para ti.

¿Cuáles son los deportes más populares para apostar?

Se considera al fútbol el deporte rey. Es el más popular entre todos. Se trata de un deporte que despierta pasiones y que tiene una gran cantidad de seguidores pendientes de las condiciones de los equipos, además de saber que el factor suerte es muy importante.

Las apuestas basadas en los juegos de la FIFA son bastante comunes. Otros populares son el ciclismo, baloncesto, béisbol y tenis.

La recomendación es apostar por un juego que conozcas, elegir uno y volverte experto. Las posibilidades de obtener el triunfo serán mayores y tu experiencia al jugar será más interesante, además de divertida.