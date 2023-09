Loterías venezolanas resurgen con premios atractivos y precios accesibles

La devaluación del Bolívar ha puesto a Venezuela en una de las situaciones más complicadas de su historia. Actualmente, la crisis continúa, y la situación sigue siendo compleja y difícil de sobrellevar para muchos, sin embargo, tras la derogación de las leyes que impedían la libre circulación de monedas extranjeras, la población ha tenido un respiro económico y muchos sectores han logrado recuperar su actividad. Había llegado un punto en que las loterías dejaron de ser un negocio rentable tanto para las empresas como para el Gobierno, por lo que habían dejado de funcionar.

Hace un par de años, sin embargo, las loterías tradicionales venezolanas han vuelto a funcionar y, gracias a internet y al uso más generalizado del dólar, se ha permitido que las loterías resurjan y que cada vez ofrezcan premios mucho más jugosos para los venezolanos. Venezuela es un país en el que las loterías siempre han sido especialmente populares, por lo que era de esperar que tal fenómeno ocurriera rápido. Actualmente, también es posible jugar a la lotería en otros países gracias a la tecnología, y son muchos los que también intentan probar fortuna en loterías en los Estados Unidos.

Las loterías en Venezuela y los premios en dólares

A pesar de que los premios en dólares en Venezuela no llegan al extremo de los premios en los Estados Unidos o en otras partes del mundo, donde fácilmente se puede llegar a premios gordos multimillonarios, ciertamente los premios son compatibles con los precios de los boletos en Venezuela, que giran en torno a los USD 1, o su equivalente en la moneda nacional. Es así como se suelen repartir premios de entre USD 7000 y 20.000. Actualmente, la lotería más grande del país, conocida como el Triple Gordo, cuenta con premios mayores (premio gordo) de hasta USD 500.000 a USD 5 el billete, lo cual es considerado un gran avance en comparación con los años más duros de la crisis inflacionaria.

Actualmente, los venezolanos pueden también optar por comprar billetes en otros países, como en los Estados Unidos, donde el California SuperLotto Plus se encuentra entre esas opciones, aunque con las limitaciones típicas de jugar una lotería en un país extranjero. Si has jugado a la lotería en el norte, puedes ver los números ganadores del SuperLotto Plus de California en este sitio web.

La vuelta del Kino Táchira

Otra de las grandes loterías venezolanas, seguidas en todo el país, en Estados Unidos y en parte de Europa durante su apogeo en los años 90’s, era el Kino Táchira, llegando a repartir hasta USD 2.000.000 en el año 1998. Parece no ser demasiado en la actualidad, pero para ese momento, más de 20 años en el pasado, era una de las loterías más grandes de toda Latinoamérica.

Este año fue relanzada y ya cuenta con premios de USD 750.000. En Venezuela, los sueldos no suelen sobrepasar los USD 100 en valor internacional, por lo que USD 750.000, es una cantidad de dinero impresionante que permite a los ciudadanos soñar con un futuro más brillante. Es por ello que la lotería ha renacido y se ha vuelto cada vez más popular.