Negocios que son más exitosos gracias a internet

Todos conocemos el gran impacto que ha tenido la red de redes, internet, en nuestra vida diaria, cambiando hábitos como por ejemplo utilizar nuestro teléfono móvil como reproductor de música en streaming o vídeos, hacer videollamadas desde cualquier parte del mundo o realizar compras sin salir de nuestro hogar. Pero como la mayoría de cambios, este no solo ha afectado a los individuos en la sociedad, sino también a las empresas, que han tenido que adaptarse a los nuevos cambios que nos ofrece este nueva era, conocida por algunos como la Cuarta Revolución Industrial.



La expansión de internet como red doméstica ha cambiado tanto los hábitos de consumo como la manera de consumir de los individuos. Vivimos en un mundo que cada vez está más globalizado. En esta nueva época se tiene en cuenta no solo que el negocio tenga una buena imagen de cara a sus seguidores sino también la accesibilidad a los mismos: que estos cuenten con página web y/o redes sociales para mostrar su producto al cliente y ofrecerle un servicio de atención al cliente casi instantáneo es primordial.

Existen una serie de ventajas que ofrecen los nuevos negocios online frente a los negocios offline o a los establecimientos en los que se ofrecían bienes y servicios en el pasado. Hoy en día la comunicación con el cliente es casi instantánea, ofreciendo muchos de ellos servicio al cliente 24 horas. Además, el coste que conlleva crear un negocio online frente a los que tiene un lugar físico, hace que muchos emprendedores se planteen montar uno de estos negocios en lugar de abrir un local de acceso público, ya que pueden ofrecer el mismo servicio con un coste mucho menor; la cantidad de información que puede encontrarse acerca de diferentes productos y servicios; la competencia y, con ello, las diferencias entre marcas y productos o servicios.

En cuanto a algunas de las actividades que se han visto afectadas de manera positiva por este cambio en el modo de consumo podemos citar las siguientes:

· Sector de los juegos online: el mundo de los videojuegos ha sabido aprovechar las ventajas que le ofrece el uso de internet. Muchos de ellos ofrecen ya una versión online del juego que permite jugar con personas de todo el mundo, accediendo a mundos abiertos y otros contenidos extra. Es muy importante recordar en este apartado la evolución de los juegos de azar y, sobre todo los juegos de póker online, que ha hecho que los casinos online se consoliden como una de las plataformas de juegos más visitadas por los usuarios.

· Educación: Es imposible hablar de nuevas tecnologías e innovación sin hablar de educación. Y con esto no solo nos referimos a la educación digital que cada persona debe enfrentarse casi a diario con la introducción de dispositivos nuevos y más avanzados, sino a la formación online o e-learning. Esta nueva forma de enseñanza ha revolucionado los métodos de aprendizaje, ya que, entre otros muchos factores, ha cambiado la forma de acceder a ellos. De este modo se ofrece un aprendizaje más accesible que hará que muchas más personas pueden permitirse estudiar Postgrados, Másteres o cursos formativos, entre otros. Además, no debemos olvidar que con este nuevo método podemos decidir cómo y cuándo queremos aprender, ya que podemos acceder a este contenido en cualquier momento y lugar, permitiéndonos una mejor gestión del tiempo al no tener que dejar de lado otras actividades para atender las clases presenciales.

· Turismo: Este sector ha experimentado un crecimiento en los últimos años debido a factores como la adquisición de información acerca de lugares que no conocíamos; guías de otros turistas que han visitado los diferentes lugares y que nos cuentan sus experiencias, así como los mejores hoteles o restaurantes; e incluso buscadores que nos permiten comparar y reservar hoteles al mejor precio, dada la amplia variedad de proveedores que existen en el mercado.

· Canales de televisión y plataformas de contenido: Existen una gran multitud de plataformas de contenido audiovisual de pago que nos ofrecen un catálogo de series y películas, así como canales digitales con contenido en alta definición que puede ser visto ya no solo en el televisor, sino también en otros dispositivos como un teléfono móvil o una tableta.

· Plataformas de venta de productos: Desde hace unos años existen mercados digitales en los que podemos encontrar una amplia variedad de productos, ofreciéndonos la posibilidad de comprar todo aquello que necesitamos con un solo clic y recibirlo en casa al cabo de unos días dependiendo de las condiciones del vendedor. Este termino de compra a través de la red recibe el nombre de e-commerce. Este tipo de comercio no solo se encuentra en estas plataformas, sino que, cada día es ofrecido por más negocios que en sus inicios fueron creados para presentar su producto o servicio de manera física.

Está claro que aún nos encontramos en el comienzo de una era que promete traer una amplia cantidad de innovaciones que nos harán la vida más fácil en la que internet es la clave, dado que gracias a él ha cambiado la manera de ofrecer y demandar servicios y bienes.

________________________