¿Cómo afectará el metaverso al mundo del juego?

El metaverso ya no es algo que queda en nuestras mentes en la teoría, sino que ha pasado a ser una realidad. Es cierto que aún queda tiempo para que se instaure como algo normal en nuestro día a día, pero no cabe duda de que en cuanto llegue, revolucionará el mundo tecnológico tal y como lo conocemos

El metaverso y el juego

Para los que no lo sepan, el metaverso hace referencia a un mundo paralelo virtual en el que la gente podrá jugar e interactuar con otros sin necesidad de levantarse de la silla. El primer propósito del metaverso era revolucionar el mundo de los videojuegos y, a pesar de que ya se plantean funciones futuras del metaverso, su irrupción en el mundo de los videojuegos está más cerca que nunca.



Uno de los primeros sectores del juego en el que podremos ver el metaverso son los casinos. Podremos ver un casino con un crupier en vivo real, es decir, el crupier será una persona que está desde su casa, oficina o casino físico y que interactúa con los jugadores a través del metaverso. Imaginarlo ahora es una completa locura y seguro que muchos no sois capaces de creerlo, pero dejadme deciros que esto va a pasar mucho más pronto de lo que la gente piensa. Los casinos siempre tratan de estar a la última en lo que a tecnología se refiere, ya que se trata de una forma realmente buena de atraer a nuevos usuarios y de mantener a los que ya son clientes.



En el mundo de los videojuegos también el metaverso tiene mucho que decir, aunque aquí tardará más en llegar. La principal razón de esto es que la tecnología para utilizar el metaverso es cara (gafas de realidad virtual, videoconsolas que soporten el procesamiento de un metaverso…) y para que esto se pueda comercializar a un precio competitivo aún tendremos que esperar un tiempo. Es cierto que grandes compañías como Sony o Epic Games, los creadores de Fortnite, están invirtiendo cientos de millones para acelerar este proceso de desarrollo del metaverso, por lo que puede que tengamos que esperar mucho menos de lo que creemos.



¿Triunfará el metaverso?

Es difícil saber esto, porque no es lo mismo que sea una idea realmente atractiva a nivel teórico a que lo sea realmente a nivel práctico. Los costes de desarrollo y producción de tecnología relacionada con el metaverso son muy altos y esto implica que los precios de los productos de venta al público también lo sean. Para que la gente normal, con poder adquisitivo medio, pueda disfrutar de este tipo de tecnología será necesario que los costos bajen bastante. A nivel empresa, gimnasios, casinos, oficinas… puede que el metaverso tenga más probabilidades de triunfar, fundamentalmente, porque estas tienen dinero suficiente para poder invertir en tecnología de este tipo que ayudará a mejorar la eficiencia de la empresa.



No hay ninguna duda de que el metaverso es el futuro, pero no sabemos cuánto tendremos que esperar para que pase a formar parte de nuestro día a día. Existen muchas tecnologías que pretenden cambiar el mundo tal y como lo conocemos en la actualidad que, debido a los altos costes que supone, aún no forman parte de la vida de las personas promedio: los coches eléctricos, los paneles solares, el 5G, las criptomonedas como forma de pago convencional...



Conclusión

La tecnología fue creada con el propósito de facilitar la vida de los seres humanos, es decir, permitir que no tengamos que esforzarnos tanto en según qué tareas. El metaverso ha sido diseñado explícitamente para ello. Permite que la gente juegue, trabaje y se comunique con otros desde casa sin la necesidad de tener que moverse del sofá. Es cierto que es un objetivo muy ambicioso y que los avances tecnológicos que tienen que darse para que esto se convierta en realidad son muchos, pero estamos muy cerca de conseguirlo. El mundo tal y como lo conocemos dará un vuelco en el momento que el metaverso se convierta en una realidad. Mucha gente aún no es consciente de la revolución que esto supondría, y es que se trata de algo que está a la vuelta de la esquina.