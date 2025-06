¿En qué consisten las apuestas deportivas de deportes menos conocidos como el cricket o el rugby?

Siempre se habla de los deportes más populares y de los grandes eventos que se asocian a dichos deportes. De hecho, casi siempre son 2 o 3 deportes los que más llaman la atención y los que son televisados por los medios más importantes. No obstante, eso no quiere decir que no existen otros deportes que también son entretenidos y que dan pie a realizar apuestas deportivas. Tal es el caso de disciplinas deportivas como el rugby o el cricket, que quizás no tienen tantos fanáticos, pero que no por eso dejan de ser opciones divertidas para colocar apuestas.

¿Cómo se puede empezar a apostar en deportes menos conocidos?

Casi todos los apostadores conocen las formas de apostar en el béisbol, el fútbol, el baloncesto, el tenis y los demás deportes populares. Ahora bien, es igual de interesante evaluar cómo se puede apostar en el cricket o en el rugby. Por cierto, estos deportes se parecen un poco a otros deportes. En el caso del cricket, éste guarda cierto parecido con el béisbol, ya que también se anotan carreras y se realizan lanzamientos. Es más, hay algunas apuestas relacionadas con los tipos de lanzamientos del rugby, como es el caso de la “primera bola”, que hace referencia a cuando el lanzador no realiza el primer lanzamiento de forma válida. Esta es solo una de las tantas apuestas online que se pueden hacer hoy en día, por lo que bien vale la pena dedicarle un tiempo a conocer este mundo de las apuestas. Aunado a ello, empezar a conocer nuevas disciplinas deportivas ayuda a que la mente se expanda, al tener que procesar conceptos nuevos y crear asociaciones que quizás no había hecho antes. Por cierto, existen personas que asocian el rugby con el fútbol americano por la forma en que se practican ambos deportes. Si bien es verdad que tienen cierto parecido, las reglas que aplican no son las mismas. Por ende, las apuestas que se pueden hacer en ambos deportes son diferentes.

¿Qué particularidades tienen el rugby y el cricket?

En el caso del rugby, es bien sabido que se practica sin los implementos de protección que tiene el fútbol americano, por lo que se permite hacer varios pases entre los jugadores que están a la ofensiva. Al mismo tiempo, el deporte se juega en dos tiempos largos, por lo que la acción es prácticamente continúa, sin tantas pausas como en el fútbol americano. A su vez, tienen un protocolo para ciertas lesiones, el cual se describe en este artículo. Por otra parte, en el cricket se cuentan las pelotas que lance cada equipo, debido a que son oportunidades que tiene el equipo contrario de anotar carreras. Esto quiere decir que las oportunidades ofensivas no están limitadas por los outs, sino por las pelotas que lance el equipo contrario, lo cual puede resultar bastante curioso para los que están acostumbrados al sistema de outs que emplea el béisbol.