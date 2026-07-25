Cuba disputa su primera ventana en la Liga de Naciones de CONCACAF

La selección cubana cerró la ventana de junio con una derrota ante Guadalupe, un triunfo ante Barbados y dos partidos pendientes en el grupo.

La selección cubana de fútbol volvió a competir en la Liga de Naciones de la CONCACAF con resultados dispares durante la ventana de junio. El equipo cayó dos a uno como visitante ante Guadalupe en el primer partido del Grupo A, un resultado que dejó dudas sobre el arranque defensivo en esta edición del torneo.

El conjunto dirigido por Yunielys Castillo se recuperó pocos días después con un triunfo por tres a cero ante Barbados, disputado en el estadio Antonio Maceo de Santiago de Cuba. Fue la primera vez en casi tres años que la selección jugó como local ante su afición, y el resultado ayudó a compensar el tropiezo inicial del grupo. La evolución del equipo en la competición también ha generado interés alrededor de las cuotas de partidos, con aficionados que consultan las opciones de apuestas online para seguir los distintos escenarios antes de cada encuentro de la CONCACAF. Aun así, el rendimiento sobre el campo sigue siendo el factor principal para definir las posibilidades de Cuba en la fase actual del torneo.

Un grupo exigente con Guadalupe, Barbados y Antigua y Barbuda

El Grupo A de esta edición reúne a Cuba junto a Guadalupe, Barbados y Antigua y Barbuda, en una llave que combina rivales de distinto nivel. Guadalupe llegó como el equipo más fuerte del cuadro, mientras que Barbados representaba, sobre el papel, una oportunidad más accesible para sumar puntos como local.

Tras estos dos primeros compromisos, el calendario todavía incluye enfrentamientos ante Antigua y Barbuda, con un partido de visitante y otro como local, antes de que se resuelva la clasificación final del grupo. El sistema de la competición determina qué selecciones mantienen su nivel y cuáles descienden a la categoría inferior, por lo que cada punto sumado en estas fechas resulta relevante.

Lo que dejó la ventana de junio

Antes de repasar el resto del calendario, conviene tener claros los datos concretos de esta primera ventana de partidos.

Derrota dos a uno como visitante ante Guadalupe, en el partido inaugural del grupo. Triunfo tres a cero ante Barbados, primer partido como local en casi tres años. Dos compromisos pendientes ante Antigua y Barbuda antes del cierre de la fase de grupos.

Estos tres resultados marcan el punto de partida de Cuba en esta edición del torneo, con margen todavía para mejorar su posición en la tabla del grupo.

El regreso del público al estadio

El triunfo ante Barbados también tuvo un componente simbólico, al tratarse del primer partido oficial disputado como local en el estadio Antonio Maceo después de un largo período sin competencia en casa. La presencia del público se notó en el desarrollo del encuentro, en un resultado que devolvió algo de confianza al plantel tras el traspié inicial del torneo.

El equipo, además, combinó en esta convocatoria a jugadores con experiencia en campeonatos nacionales junto a otros que compiten en ligas de distintos países. Esa mezcla se mantiene como una de las bases del cuerpo técnico mientras busca el mejor equilibrio posible para el resto de la competición.

Apuestas online y lectura del grupo

El contexto del Grupo A también tiene interés desde la perspectiva de las apuestas online. Una derrota inicial y una victoria clara dejan a Cuba en una posición intermedia, donde los próximos partidos ante Antigua y Barbuda pueden modificar la lectura del grupo y la percepción sobre sus opciones de permanencia.

En torneos regionales, las cuotas suelen reaccionar no solo al marcador, sino también al calendario, la localía, el estado físico de la plantilla y la diferencia de nivel entre rivales. En el caso cubano, el triunfo ante Barbados mejora la imagen inmediata del equipo, pero los partidos pendientes serán los que definan si esa reacción tiene continuidad real.

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Lo que viene para la selección cubana

Con dos partidos disputados y dos por delante ante Antigua y Barbuda, la clasificación del Grupo A todavía está por definirse. El desempeño en estos próximos compromisos determinará si Cuba logra mantener su nivel en la competición o si deberá disputar la próxima edición en una categoría distinta.

El fútbol cubano sigue mostrando avances graduales dentro del ámbito regional, con resultados que combinan momentos de dificultad con logros puntuales, como el regreso del público al estadio Antonio Maceo tras varios años de ausencia de partidos oficiales en casa.