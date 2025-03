Tus decisiones y estrategias en los juegos de cartas en vivo cambian su RTP – Así es cómo

Para conocer las probabilidades que hay para ganar en juegos de casino online los jugadores se fijan en el RTP. Este es el porcentaje de apuestas previsto que un juego específico retornará al jugador a largo plazo.

La mayoría de los casinos online te muestran el RTP de sus juegos. No importa si juegas en un casino con depósito mínimo de 5 euros, 1 euro, o en una plataforma con límites de pago flexibles. Ya sea que juegues por grandes o pequeñas cantidades, el RTP no cambiará y, a menudo podrás verlo antes de empezar a jugar. Sin embargo, lo que los casinos no explican es que, en ciertos juegos como los de cartas en vivo, este puede cambiar según las habilidades y estrategias del jugador. El RTP que muestra el casino online asume que el jugador optará por un patrón óptimo y lógico de juego. Así pues, echemos un vistazo a qué juegos de cartas en vivo el RTP se puede ver alterado.

Las estrategias de cada jugador cambian el RTP del blackjack

Este es un juego en donde la estrategia es muy importante, por lo que cada decisión que toma el jugador influye en el RTP. Los jugadores que siguen una estrategia básica pueden hacer que el RTP se acerque al 99%. Pero el RTP exacto variará en función de factores como el número de barajas utilizadas y las variaciones de las reglas.

Como estrategia básica se entiende cuando se pide carta en el caso de tener un total bajo y el crupier cuenta con una carta baja, o también lo es con la acción de plantarse cuando se tiene un total alto y el crupier tiene una carta fuerte. Por ejemplo, en juegos como Blackjack Classic 65 de Evolution Gaming, esta estrategia puede acercar al jugador a su RTP máximo, que es del 99,29%.

Las decisiones incorrectas influyen al RTP de forma negativa. Tomemos como ejemplo el plantarse con 17. Normalmente es una jugada arriesgada, y con razón. Tienes muchas más posibilidades de pasarte, lo que obviamente afecta a tu RTP. Luego está la decisión de plantarse con un 12 mientras el crupier tiene un 2 descubierto. En este caso, es mejor seguir jugando en busca de una mano más fuerte en lugar de cruzar los dedos y esperar que el crupier se equivoque. Decisiones como estas no solo son malas en el momento, sino que poco a poco van afectando tu RTP a largo plazo.

El factor humano influye mucho en el póker en vivo

Como en el blackjack, la estrategia en el póker determina el RTP, aunque el factor humano también es muy importante. Es decir, las habilidades de cada jugador pueden influenciar al RTP final de cada partida. Aspectos como leer a los oponentes, entender las probabilidades o saber cuándo hacer una determinada jugada alteran las probabilidades de ganar.

Por ejemplo, el saber cuándo retirarse de una mala mano no solo minimiza las pérdidas, sino que mantiene el RTP alto. O, cuando el jugador arriesga haciendo apuestas con una mala mano, el RTP disminuye (pero que quede claro que no quiere decir que perderá la partida).

Aparte de las habilidades del jugador, el RTP no depende de él mismo, sino que también puede ser influenciado por las habilidades de los otros jugadores y si estos son capaces de tomar buenas decisiones.

En el baccarat el azar es muy importante

A diferencia de los dos juegos anteriores, el baccarat, que es un juego mucho más simple, depende mayormente del azar, ya que las decisiones de cada jugador no alteran mucho al RTP.

En el baccarat las únicas decisiones que pueden tomar los jugadores es apostar al jugador, a la banca o al empate. La apuesta a la banca tiene el borde de la casa más bajo, alrededor del 1,06%, lo que significa que ofrece el RTP más alto (alrededor del 98,94%). Dicha apuesta es la que más eleva el RTP, mientras que apostar el empate influye de forma negativa al RTP, pudiéndose dejar en menos del 90%. Sin embargo, como ya se ha mencionado, no hay estrategias o decisiones que afecten de forma significativa al RTP.

¿Las tragamonedas también cambian su RTP mientras se juega?

En lo que se refiere a las tragamonedas, estas máquinas tienen un RTP normalmente que no se mueve a lo largo de todo el juego. Aunque es cierto que se pueden utilizar tácticas y estrategias para intentar ganar más apuestas, la verdad es que el RTP no cambia. A diferencia de los juegos de cartas en vivo, las tragaperras no requieren que el jugador tome ninguna decisión.

En lo que sí se fijan los jugadores en el momento de elegir una tragaperras es en la volatilidad, que indica cuántos premios da una máquina. Por ejemplo, las tragamonedas que tienen una volatilidad alta dan pocos premios pero muy cuantiosos, mientras que las tragaperras que tienen una volatilidad baja dan muchos premios de cantidades pequeñas.

En definitiva, en lo que se refiere a las decisiones de cada uno en el RTP de los juegos en vivo de cartas, podemos ver cómo las estrategias y habilidades de cada jugador afectan de forma significativa a juegos como blackjack y póker en vivo. Si se tiene una buena estrategia y se toman decisiones correctas, el RTP puede subir, mientras que las malas prácticas producen lo contrario. Lo mejor para estos juegos es jugar con calma y tener una estrategia bien definida antes de empezar.