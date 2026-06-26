La Habana que millones jugaron sin haber pisado Cuba

En algún momento entre 2003 y 2006, un adolescente cubano sentado frente a un monitor de tubo en un Joven Club de Computación cargó un mapa llamado cs_havana. Lo que apareció en la pantalla era una versión pixelada de su propio barrio: arcos coloniales, autos viejos aparcados en la calle, paredes descascaradas con grafitis que decían "Viva Fidel" junto a la bandera cubana. El juego era Counter-Strike, el mapa había sido diseñado por estadounidenses que probablemente nunca habían visitado la Isla, y el chico lo estaba jugando en una computadora con quince años de retraso tecnológico. La escena tiene algo de absurdo y algo de poético, y resume bastante bien lo que cs_havana significó para una generación entera de jugadores.

Lo que la industria construyó con texturas prestadas

Según la documentación técnica recogida en la Counter-Strike Wiki, cs_havana apareció con la versión 1.4 del juego original, no con Condition Zero como suele repetirse. El mapa fue obra de Chris Ashton y Kristen Perry, con participación de Ritual Entertainment y Turtle Rock Studios, dentro de un proceso de desarrollo que pasó por al menos cuatro estudios antes de llegar al público. La ambientación: Habana Vieja. Terroristas retienen rehenes políticos en un caserón colonial mientras un equipo del SEAL Team 6 intenta el rescate a través de calles estrechas.

Lo que el jugador recibía era un laberinto de cuatro rutas de infiltración, tres zonas de rescate y un sistema de puertas que cambiaban de estado entre rondas, abiertas en una, cerradas en la siguiente. En Counter-Strike: Source, ese mecanismo se volvió dinámico: ventanas y accesos mutaban aleatoriamente, lo que convertía a Havana en uno de los mapas más difíciles de dominar. Era también uno de los menos jugados. El balance favorecía brutalmente al bando terrorista, los pasillos largos no ofrecían cobertura, y en servidores públicos de doce contra doce la experiencia era más caótica que táctica.

Nada de eso importaba demasiado. Lo que importaba era la atmósfera.

Almendrones de mentira, Habana de verdad

Los diseñadores acertaron en los marcadores visuales gruesos: los autos americanos de los años cincuenta estacionados como mobiliario permanente, los patios interiores abiertos al cielo, los pósteres del Che Guevara en las paredes interiores, el grafiti con la consigna fidelista junto a la bandera. Un huevo de Pascua escondido mostraba un camión con un mapa real de La Habana pegado en la cabina. Estos elementos son reconocibles para cualquier cubano que haya caminado por Obispo o por la Plaza Vieja.

Pero los detalles finos delatan el origen del mapa. Un diseñador de niveles que intentó portarlo a CS:GO años después señaló en Reddit que las texturas reutilizaban assets de las mapas desérticas tipo Dust, pensadas para Oriente Medio. Otro usuario comentó directamente: "Looks too much arabic to me". Las vallas de neón, el interior del caserón con suelos de baldosa europea, la basura en las calles al estilo de película sobre guetos: todo eso corresponde menos a Habana Vieja y más a un collage de estereotipos que un equipo de Texas armó con lo que tenía a mano en 2003. Cuba vista desde fuera del embargo, por gente que conocía la Isla a través de películas y no de vuelos.

Hoy cs_havana ya no existe en el circuito activo de Counter-Strike. El modo de rescate de rehenes fue desplazado por el de desactivación de bombas, más fácil de equilibrar para torneos. CS2, la versión actual del juego, funciona como una industria competitiva donde cientos de organizaciones compiten en mapas calibrados al milímetro; basta revisar los rankings de equipos de CS2 para medir la distancia entre aquella Habana improvisada y el ecosistema profesional de hoy. Lo que queda de cs_havana son ports hechos por entusiastas en el Workshop de Steam: copias artesanales que intentan mantener viva una reliquia.

Lo que un cubano realmente jugaba

La experiencia de jugar Counter-Strike en Cuba nunca se pareció a lo que el resto del mundo daba por sentado. No había tiendas, no había Amazon, no había conexión estable a internet. Los juegos llegaban a través del paquete semanal, esa cadena informal de distribución donde alguien descargaba un archivo, lo copiaba a un USB y el USB pasaba de banco de copia en banco de copia hasta llegar a cualquier rincón del país. La piratería no era una opción marginal; como explicó un creador de contenido cubano, "en Cuba la piratería no es para los pobres, sino para todo el mundo".

Los Joven Club de Computación eran el punto de acceso más común: locales estatales con máquinas obsoletas donde se jugaba StarCraft original o World of Warcraft con años de retraso. Quien no tenía acceso a un Joven Club alquilaba una PlayStation 2 por una hora, treinta minutos de los cuales se gastaban en transportar la consola de ida y vuelta. En 14ymedio ya se ha explorado cómo distintas compañías han usado Cuba como escenario para sus juegos; lo que rara vez se cuenta es en qué condiciones los propios cubanos accedían a esos juegos.

Cuba como escenario: de la caricatura al calco

cs_havana no fue el primer intento ni el último de meter a Cuba en una pantalla. La serie Tropico convirtió la Isla en un simulador de dictadura caribeña donde el jugador equilibra entre la KGB y la CIA mientras construye fábricas de azúcar: geopolítica convertida en sátira. Grand Theft Auto: Vice City Stories situó en 1984 un barrio llamado Little Havana dentro de Vice City, su versión ficcional de Miami, donde la comunidad cubana emigrada pelea guerras de pandillas contra los Cholos por el control del territorio: Cuba vista desde la diáspora, no desde la Isla.

El salto más reciente fue Far Cry 6, donde Ubisoft creó Yara, una isla ficticia que copia abiertamente la Habana tardocastrista: aislamiento, dictadura, economía gris, insurgencia. Cada uno de estos juegos capturó un fragmento del imaginario cubano filtrado por la industria del entretenimiento. cs_havana fue el eslabón más temprano de esa cadena, el que fijó en la memoria de millones de jugadores una Habana hecha de texturas prestadas y suposiciones razonables.

La copia sobrevivió al original

Hay algo incómodo en comparar cs_havana con La Habana real de 2025 y 2026. En el mapa del juego las vallas de neón brillan, hay electricidad, los almendrones están enteros. En la ciudad real los apagones son permanentes, los edificios de Habana Vieja se desploman por falta de cemento, y los autos clásicos que en el juego sirven como cobertura eterna llevan meses sin gasolina para arrancar. La versión digital de 2003, con todas sus imprecisiones y sus texturas recicladas de Dust, conserva una ciudad más funcional que la que existe hoy fuera de la pantalla.

No es nostalgia. Es un dato. Una copia hecha por estadounidenses que nunca pisaron Cuba, con materiales pensados para otra geografía, terminó siendo un archivo involuntario de un momento en el que La Habana todavía tenía luz.