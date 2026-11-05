Historia de la ficha de póker, desde los discos de arcilla hasta las pilas digitales

En la década de 2000, algunos casinos se pusieron a incorporar etiquetas de radiofrecuencia en sus fichas de mayor valor para rastrearlas y prevenir robos.

Si coges una pila en cualquier mesa de juego que se precie, su peso ya cuenta una historia antes incluso de que se reparta una sola carta. La humilde ficha de póker lleva casi dos siglos cambiando de forma, marcada por la improvisación en los barcos fluviales, la lucha contra los falsificadores y, más recientemente, la pantalla. Su trayectoria dice mucho sobre cómo fue tomando forma el propio juego.

Antes de la ficha, todo valía

En los salones y pueblos ribereños de la América de principios del siglo XIX, no existía una moneda de cambio consensuada para el bote. Se ponían sobre la mesa monedas y polvo de oro, junto con cualquier otra cosa que tuviera valor esa noche. El sistema se mantuvo hasta que comenzaron las discusiones sobre cuál era el valor real de una pizca de polvo.

Las mesas de mayor categoría introdujeron fichas talladas en marfil y hueso, a menudo decoradas a mano. Tenían el aspecto adecuado, pero las fichas sencillas eran fáciles de copiar, y el marfil nunca iba a poder seguir el ritmo de un juego que se extendía por todo un continente.

La era de la arcilla

La solución llegó en la segunda mitad del siglo XIX, cuando los fabricantes empezaron a producir fichas a partir de compuestos de arcilla. A pesar de su nombre, nunca fueron de arcilla pura, ya que esta se habría agrietado bajo el peso de una pila de fichas. Se mezclaba con otros materiales para conseguir fichas que resultaran sólidas al tacto, fáciles de apilar y con ese sonido tan característico que los jugadores siguen asociando hoy en día a las fichas de póker.

Las salas de juego comenzaron a encargar fichas con sus propios diseños y motivos moldeados, una medida práctica que dificultaba enormemente la falsificación. La casa reconocía sus propias fichas de un vistazo, y cualquier ficha de otro lugar destacaba sobre el tapete.

Color, peso y tacto

Ya bien entrado el siglo XX, la ficha había adquirido una forma familiar. La mayoría de las fichas de casino actuales miden 39 milímetros de diámetro y pesan alrededor de 10 gramos, con pequeñas variaciones según el material. Los jugadores se fijan en esos detalles. Una pila ligera da la sensación de ser de mala calidad, mientras que una ficha con cierto cuerpo emite un sonido nítido al empujarla hacia el bote.

Los colores siempre han seguido las convenciones de cada casa, en lugar de un código universal, por lo que el valor de una ficha roja o verde depende de la sala. Se añadieron marcas en los bordes e incrustaciones para que el crupier pudiera identificar una pila desde el otro lado de la mesa sin tener que contar ficha por ficha.

Plástico, cerámica y fichas de alta gama

Las fichas de plástico más baratas se extendieron durante el siglo XX, aunque las salas serias se mantuvieron fieles a los compuestos de arcilla. Luego llegó la cerámica, lo que permitió imprimir en toda la cara de una ficha ilustraciones detalladas y un valor claramente visible. En la década de 2000, algunos casinos se pusieron a incorporar etiquetas de radiofrecuencia en sus fichas de mayor valor para rastrearlas y prevenir robos.

La pila se digitaliza

El póker online convirtió la ficha en un número. Ya no hay chasquido ni peso en la palma de la mano, pero la pila sigue cumpliendo la misma función que en las mesas de los barcos fluviales: muestra a todos cuánto margen tiene cada jugador para tomar decisiones.

En una partida de póker en PokerStars, cada pila aparece como una cifra exacta sobre el tapete virtual. En los torneos, la conversación gira en torno a cuántas ciegas grandes le quedan a cada jugador, en lugar de contar las fichas una por una. Esta misma forma de medir el tamaño de una pila también se utiliza en las salas físicas.

Si dejamos de lado la arcilla y el marfil, la ficha siempre ha sido una manera de llevar la cuenta que toda la mesa reconoce y acepta. El formato ha cambiado varias veces desde los tiempos de los salones, pero su función sobre el tapete sigue siendo la misma.

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