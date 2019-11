El juego en línea incrementa la economía latinoamericana

La industria del entretenimiento ha crecido en los últimos años, no solamente gracias a los medios tradicionales como la televisión y la radio, pero también con la aparición de nuevas tecnologías como el streaming o los juegos de azar y las apuestas en línea. En la actualidad éstas tienen un gran peso en la economía de los países latinoamericanos en los que el juego en línea ya ha sido regulado, como Colombia (fue el primer país que legalizó las apuestas en línea en 2016), México, Argentina y Chile.

No obstante, siguen existiendo una cantidad enorme de países que aún no han regulado el juego o que están en proceso de hacerlo, como Argentina, en el que la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, está frenando la adjudicación de licencias. Está claro que, en la actualidad los juegos de azar son una parte importante de la economía que no puede ser ignorada y que debe ser regulada.

Las apuestas en línea y los juegos de azar como los ofrecidos por JackpotCity Casino y otros operadores, se encuentran en pleno proceso de regulación en los países latinos. Es un hecho que los casinos en línea son uno de los negocios con más progreso en todo el mundo y por ello necesita una ley que los proteja tanto a ellos como a los propios jugadores. Véase el caso de Colombia que tras la modificación del artículo 93 de la ley 1753 de 2015, consiguió consolidarse como el país líder en regulación de juegos en línea que le ayudó a conseguir un recaudo por derechos de explotación.

Este tipo de negocios además generan una cantidad de puestos de trabajos increíbles, ya que necesitan de trabajadores con diversos conocimientos como programadores, especialistas en juegos de azar, diseñadores gráficos, personal de atención al cliente y marketing entre otros. Además este tipo de negocios deben cumplir con una serie de impuestos que se aplican a los ingresos brutos, como en Chile que deben pagar un 20%, que se suma a los Pagos Provisionales Obligatorios (PPM) y el IVA, lo que supone un ingreso para el Estado, acumulando este importe en sus arcas para ofrecer mejores servicios a sus ciudadanos.

Tanto el ejemplo de Chile como el de otros países latinos han demostrado que los juegos de azar y los casinos en línea son una manera de emprender que puede generar beneficios en la economía del propio país. Sin embargo, no debemos olvidar que éstos deben ser regulados de la manera correcta. Por ellos, los países deben revisar las necesidades de estos y de sus usuarios para generar estas leyes, de modo que este tipo de negocios sean seguros y fiables para que los usuarios puedan disfrutar de ellos, a la vez que generan riqueza para el propio país.

