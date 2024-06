Los métodos de pago revolucionan el juego en línea en Europa

Desde los tradicionales como las tarjetas de crédito a otros más novedosos como las criptomonedas: los métodos de pago de los juegos online en Europa son cada vez más variados.

Desde que los casinos se inventaron en la antigua Grecia, esta actividad de ocio no ha dejado de crecer ni de extenderse a lo largo y ancho de todo el mundo. Sin embargo, desde sus orígenes, el juego ha sufrido diferentes cambios para adaptarse a las necesidades de cada momento. Uno de los puntos de inflexión más importantes de toda su historia fue la aparición de los juegos en línea.

Esta modalidad online de los clásicos salones de juego ofrece a sus usuarios prácticamente las mismas ventajas que la versión original. Salvo que, además, también brinda una flexibilidad extra, ya que los jugadores pueden disfrutar del entretenimiento desde el punto en el que se encuentren.

Y es que, los juegos de azar no dejan de tener cada vez más adeptos. Para este 2024, cerca del 80% de la población mundial ha practicado en algún momento este tipo de ocio. En esta cifra se incluye tanto el juego de manera física como el juego en línea. En cuanto a la cifra anual de usuarios, esta alcanza los 1.6 millones de personas. Debido a este crecimiento progresivo que parece no tener fin, los estudios estipulan que para el año 2029 los juegos en línea rondarán los 153 mil millones de dólares.

“Para 2022, la industria del juego online generó cerca de 108.5 mil millones de euros”

Si nos trasladamos a Europa, los números también apuntan un veloz crecimiento. Para 2022, la industria del juego online generó cerca de 108.5 mil millones de euros, lo que significa un aumento considerable respecto a años anteriores. De esta manera, mientras que el continente por excelencia en el mercado del juego siempre ha sido Asia, parece que Europa comienza a coger carrerilla.

Por todo ello, las plataformas que operan en el continente deben adaptarse a las necesidades de su tan variada demanda, compuesta por diferentes perfiles de clientes. El resultado de esto, entre otros muchos otros aspectos, es que los sitios de juego online ofrezcan diferentes métodos de pago. De este modo, logran cubrir las exigencias de la mayor parte de sus usuarios.

Entre todos los métodos de pago, triunfan los monederos electrónicos. Esta forma de pago es preferida por los jugadores debido a la rapidez que ofrece en los movimientos, así como a la seguridad que brindan a sus clientes. Debido a que PayPal cuenta con una estricta política en cuanto a casinos, el más usado es Skrill, seguido de Neteller. Además de este, también siguen en uso otros métodos más tradicionales, como las tarjetas de débito y crédito o las transferencias bancarias. Respecto a estas últimas, su utilización ha ido menguando con los años, ya que ofrecen tiempos de espera mucho más largos que los de otros métodos más novedosos.

Y es que las formas de pago de los juegos en línea demuestra la capacidad de adaptación por parte del mercado. Claro ejemplo de ello son la introducción de criptomonedas como método aceptado por cada vez más casinos. Es cierto que existen países, como España, en los que todavía no están reguladas por los organismos pertinentes. No obstante, eso no está impidiendo que las criptomonedas se hagan con un sitio importante en el sector del juego online. Pese a ello, todavía no son muchos los usuarios que se decantan por ellas, prefiriendo sistemas más “tradicionales” como las casas de apuestas con bizum que puedes encontrar en ApuestasDeportivas24, portal web especializado en apuestas online que recoge los principales métodos de pago en juego en línea.

Los métodos de pago son solo uno de los muchos factores de transformación del sector del juego. Como decíamos, la creciente popularidad de esta actividad de ocio lleva, inevitablemente, a que las casas ofrezcan más calidad y bienestar a sus clientes. Por ello, tendremos que ver cómo sigue evolucionando la industria y con qué nos sorprende en los próximos años.