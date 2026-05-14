Ola de Lesiones Redefine los Pronósticos del Mundial 2026

Seis semanas. Eso es lo que separa al fútbol de su cita más grande, y la enfermería se llena más rápido que los estadios. El Mundial 2026, con 48 selecciones y 104 partidos programados a partir del 11 de junio, prometía ser un torneo histórico. Pero abril decidió cobrar factura. Para los aficionados que siguen estas competiciones con el 1xBet bono de bienvenida activado desde el inicio de temporada y participan en apuestas en línea de fútbol, la noticia no es menor. Tres estrellas de primer nivel cayeron lesionadas en apenas una semana, y la lista sigue creciendo.

El Penalti Que Costó una Temporada

Lamine Yamal no tenía por qué lanzar ese penalti. Barcelona ganaba ritmo contra Celta de Vigo el 22 de abril, y el joven de 18 años ya había sentido una molestia al provocar la falta. Decidió ejecutarlo. Marcó. Cinco segundos después, la mano en el bíceps femoral izquierdo y una mueca que los médicos del club conocen demasiado bien.

Barcelona confirmó un desgarro en el isquiotibial que cierra la temporada doméstica del jugador. Hansi Flick, sin ocultar la preocupación, reconoció que Yamal nunca había enfrentado una lesión de este tipo y que la recuperación requiere paciencia.

Recuperación Con Freno de Mano

Según Diario Sport, fisioterapeutas del club y la selección diseñaron un plan conservador que prioriza evitar recaídas. La posibilidad real es que Yamal se pierda los dos primeros partidos del grupo y aparezca recién contra los charrúas el 27 de junio. Barcelona no piensa ceder en los plazos, y la selección tendrá que adaptarse.

Abril Deja Cicatrices en las Convocatorias

Kylian Mbappé salió del campo dos días después que Yamal, esta vez con una lesión en el semitendinoso de la pierna izquierda durante el empate de Real Madrid ante Real Betis. Sin plazos oficiales, la prensa española apunta a que no volvería a jugar esta Liga. A sus 27 años, una lesión de rodilla ya le había robado dos meses a principios de temporada.

Xavi Simons no tuvo la misma suerte de poder esperar un diagnóstico con esperanza. Rotura de ligamento cruzado anterior el 25 de abril contra Wolverhampton. Ocho meses fuera. El neerlandés del Tottenham lo escribió en Instagram sin filtro, diciendo que su sueño mundialista "fue arrebatado."

Cinco de las siete lesiones en esta lista afectan la misma zona muscular. Algo que dice bastante sobre el calendario competitivo que los jugadores arrastran desde agosto.

Selecciones Bajo Presión Antes del Pitazo

La española, defensora del título europeo, ya había perdido a Nico Williams por problemas de ingle durante gran parte de la temporada. La dupla que destrozó las defensas en la Eurocopa 2024 podría no reunirse. Y la francesa perdió a Ekitike por rotura de Aquiles antes de que Mbappé sumara su propia baja.

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Fechas Clave Para los Seleccionadores

El proceso de convocatoria ya está en marcha, y cada plazo añade presión sobre los cuerpos técnicos.