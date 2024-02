El papel de la inteligencia artificial en el gaming

Si existe un sector en constante evolución, ese es el del gaming. Después de todo, esta es una industria amplia y variada, pero que depende, en gran medida, de los avances tecnológicos que van surgiendo. Así, tanto si vamos a participar en algún tipo de e-sport como si queremos jugar a blackjack online en Betfair, nos encontraremos ante gráficos cada vez más realistas, pantallas más definidas y entornos más envolventes. No obstante, un avance que está dando mucho de qué hablar, durante los últimos tiempos, es la inteligencia artificial. Se trata, por supuesto, de un campo en el que se avanza cada día y que, aunque no lo parezca, ya tiene una incidencia directa en el mundo de los juegos. Veamos, a continuación, en qué aspectos la IA se ha convertido en una herramienta a tener en cuenta.

Control de los NPC

Cuando nos encontramos ante un videojuego tradicional en el que el jugador debe interactuar con un entorno preestablecido, unos personajes que ayudan a desarrollar una historia y unos enemigos que se convierten en el principal obstáculo, el control de los NPC forma parte de una porción importante del conjunto. Los NPC son, precisamente, todos esos personajes que no controla ningún jugador, ya sean amistosos o enemigos. En la actualidad, la IA está siendo utilizada para mejorar su comportamiento y hacerlo más realista. Existen diferentes algoritmos, como el random forest o el árbol de búsqueda Monte Carlo, que otorgan a los personajes no jugadores una gran variedad de opciones y una flexibilidad muy interesante. Todo esto, no obstante, avanza a marchas forzadas y, a día de hoy, ya comienza a experimentarse con personajes secundarios controlados por ChatGpt para brindar una mayor posibilidad de respuestas diferentes.

Obtener resultados aleatorios

Del mismo modo, la obtención de resultados aleatorios siempre ha sido una de las partes más complicadas en el mundo del gaming y la inteligencia artificial parece haber llegado para poner una solución sólida y definitiva que beneficiará a cualquiera que desee jugar a las tragaperras de Betfair, pero también a quien decida disfrutar de un videojuego de tipo rpg o a un roguelike con escenarios procedurales.

Hay que tener en cuenta que, en realidad, un ordenador no puede ofrecer resultados aleatorios reales, tal como haría un dado. Por eso, la fórmula más común es recurrir a un sistema RNG (Random Number Generator), un algoritmo capaz de brindar la ilusión de aleatoriedad y de proporcionar resultados imposibles de predecir.

La inteligencia artificial, no obstante, parece ser capaz de ir un paso más allá. Su capacidad de aprendizaje, pues, se ha convertido en una forma de perfeccionar estos resultados, ya que el algoritmo puede decidir si el número a ofrecer es lo más aleatorio posible.

Cabe señalar que la obtención de resultados aleatorios es necesaria para todo tipo de juegos. Por supuesto, tiene un papel destacado en los juegos de casino, donde el resultado de la ruleta o de los dados no puede ser adivinado, pero también se emplea en otros videojuegos diferentes. La generación de escenarios puede ser un ejemplo claro, aunque también encontramos numerosos títulos actuales donde el resultado de un ataque, o la obtención de una misión determinada, será diferente en cada partida. Así, en este tipo de supuestos, la inteligencia artificial permitirá a los juegos ir un paso más allá.