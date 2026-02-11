Peloteros de Grandes Ligas envueltos en problemas legales

Para cualquier pelotero, la posibilidad de llegar a usar una franela de las Grandes Ligas es el máximo sueño al que se puede aspirar. Algunos cubanos como Aroldis Chapman y Luis Tiant han tenido carreras destacadas en la Gran Carpa y otros más como Tony Pérez, Minnie Miñoso o Tony Oliva incluso forman parte del prestigioso Salón de la Fama. Todo un honor.

En su momento, las principales casas de apuestas deportivas de USA hablaban de Yasiel Puig como uno de los mejores prospectos de la historia. Era un jugador que reunía todo lo que un pelotero podía desear: poder, velocidad, un cañón en el brazo y un talento especial en la caja de bateo. Sin embargo, la realidad que hoy enfrenta es muy distinta a lo que se pensaba de él hace más de una década.

Yasiel Puig forma parte de un grupo de peloteros que hoy enfrentan serios problemas legales. El caso del cubano es quizá el menos grave de los tres de los que hablaremos a continuación, aunque aun así, podría enfrentar una larga condena en una prisión norteamericana.

El caso de Yasiel Puig

Yasiel Puig irrumpió en la Major League Baseball para la temporada de 2013 cuando los Dodgers de Los Ángeles lo sumaron a su roster. En aquellos años, el cubano llegaba como el prospecto estrella de la liga. Se decía que se convertiría en uno de los mejores bateadores de todos los tiempos

Cuando finalmente debutó, el béisbol pareció descubrir a una nueva superestrella de la noche a la mañana. Su llegada desde Cuba estuvo rodeada de expectativa mediática, contratos millonarios y comparaciones con figuras históricas por la combinación de poder, velocidad y alcance defensivo. En sus primeras semanas en la Gran Carpa, cada turno al bate generaba titulares y su nombre empezó a mencionarse como una de las caras del futuro de la franquicia angelina.

Yasiel Puig celebrando en el casillero de los Dodgers / (Foto: X / Dodgers)

Dentro del terreno, Puig confirmó que el talento era real. Fue segundo en la votación al Novato del Año de la Liga Nacional en 2013 y durante varios tramos de su carrera mostró herramientas de élite: brazo fuerte, capacidad para cambiar un juego con un swing y presencia en momentos grandes. Sin embargo, desde temprano también aparecieron reportes sobre problemas de disciplina y conflictos con el cuerpo técnico, algo que fue marcando su imagen pública y afectando su estabilidad en el béisbol organizado.

En años recientes, el nombre de Puig ha estado más ligado a tribunales que a estadios. Las autoridades federales de Estados Unidos lo investigaron por su presunta relación con una red de apuestas ilegales, un caso que salió a la luz tras varias indagaciones sobre operaciones de juego clandestino. De acuerdo con documentos judiciales, el pelotero fue acusado de haber hecho declaraciones falsas durante el proceso, lo que derivó en cargos formales en su contra.

Aunque su defensa ha sostenido que no tuvo una participación directa en actividades criminales de mayor escala, el proceso legal sigue siendo una sombra sobre su carrera. El pasado 6 de febrero finalmente fue declarado culpable de obstrucción a la justicia y de mentir a funcionarios federales. Ahora, está a la espera de conocer su sentencia, la cuál será dictada el próximo 26 de mayo. El peor escenario posible podría ser una condena de 20 años, lo que pondría punto final a su carrera de forma definitiva.

Emmanuel Clase, Luis Ortiz y las apuestas deportivas

Emmanuel Clase venía firmando una etapa de dominio poco común para un relevista en MLB. Con los Indios de Cleveland se consolidó como cerrador de referencia. Su recta cortada se convirtió en uno de los lanzamientos más difíciles de descifrar para los bateadores y sus números eran sobresalientes, especialmente durante 2024: 0.61 de ERA, 66 ponches y 47 salvamentos en 74.1 entradas de trabajo. De acuerdo con el portal OnlineSportsBetting.net, referencia en la industria deportiva, se esperaba que Clase se convirtiera en el mejor relevista de la temporada 2026 luego de un 2025 complicado.

A finales de 2025, autoridades federales en Estados Unidos dieron a conocer una investigación que involucraba a Clase y al también lanzador dominicano Luis Ortiz en un presunto esquema vinculado a apuestas deportivas y manipulación de jugadas específicas dentro de partidos de Grandes Ligas.

Emmanuel Clase fue seleccionado al All Star GAme de 2024 (Foto: X / CleGuardians)

Según los documentos judiciales, Ortiz habría aceptado pagos para realizar determinados lanzamientos en momentos concretos de dos juegos, con el fin de beneficiar apuestas previamente colocadas. Clase, por su parte, aparece señalado por realizar lanzamientos específicos en al menos 48 juegos, lo que supone un delito grave de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos.

Hasta ahora no hay veredicto definitivo. El juicio está programado para comenzar el 4 de mayo del presente año, pero la evidencia parece indicar que ambos serán declarados culpables. Sus carreras en Grandes Ligas prácticamente han terminado, pero ambos lanzadores se han declarado no culpables y el proceso judicial sigue su curso. De ser encontrados responsables, podrían enfrentar sanciones penales severas, que en el peor escenario posible podrían llegar a los 65 años en prisión.

Wander Franco: Un talento generacional y una carrera al olvido

Wander Franco llegó a las Grandes Ligas con un nivel de expectativa que pocos jugadores han cargado sobre los hombros. Durante dos años consecutivos fue catalogado como el mejor prospecto del béisbol por la revista Baseball America, un talento generacional que combinaba contacto, poder y una madurez ofensiva poco común para su edad. Cuando debutó con los Rays de Tampa Bay, su ascenso parecía inevitable: firmó un contrato millonario a largo plazo y durante sus primeras temporadas mostró destellos que confirmaban por qué tantos evaluadores lo veían como una futura superestrella del juego.

Sin embargo, su nombre dejó de estar en titulares por su rendimiento y pasó a ocupar espacio en las páginas judiciales. En 2023, autoridades de la República Dominicana iniciaron una investigación en su contra por presuntas relaciones con una menor de edad, un caso que derivó en cargos formales y en una fuerte atención mediática tanto en el Caribe como en Estados Unidos. Las acusaciones provocaron de inmediato que MLB lo colocara en licencia administrativa mientras avanzaban las indagaciones.

El proceso legal ha sido complejo y ha incluido audiencias, solicitudes de medidas cautelares y un debate público intenso en torno a la responsabilidad penal del pelotero. Franco y su equipo legal han sostenido que existen inconsistencias en el caso y han intentado desacreditar parte de las pruebas presentadas, mientras la fiscalía dominicana mantiene que cuenta con elementos suficientes para sostener las acusaciones. El caso también ha puesto sobre la mesa el tema de la conducta de jugadores jóvenes con grandes contratos y exposición mediática.

En la actualidad, Franco se mantiene fuera de actividad en MLB y su futuro deportivo depende por completo del desenlace judicial. Aunque no hay una sentencia definitiva, su situación contractual y su imagen pública ya se han visto seriamente afectadas. Aquel joven señalado como el rostro del futuro del béisbol ahora enfrenta una incertidumbre profunda, con su carrera en pausa y su nombre asociado a un proceso que puede marcarlo de forma permanente.