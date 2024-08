Razones clave para mantener un estilo de vida saludable para apostar en Funbet y cómo hacerlo bien

A menudo, los jugadores de póquer en línea no dan mucha importancia a llevar un estilo de vida saludable, pensando que no afectará a su juego, pero esto es un gran error. Las rutinas diarias, los alimentos que un jugador consume durante los descansos, el consumo de alcohol o la abstinencia y el ejercicio físico pueden ser factores clave para lograr el éxito en Funbet, o por el contrario, pueden llevar a sufrir pérdidas importantes.

Rutina diaria

La principal ventaja del póquer como actividad profesional es que el miembro de Funbet no tiene jefes; es dueño de sí mismo, capaz de tomarse un descanso, un día libre o unas vacaciones cuando quiera sin dar parte a nadie. Sin embargo, esta ventaja viene con una trampa: los jugadores a menudo no se adhieren a una rutina diaria específica, a veces jugando toda la noche, otras veces durante unas horas por la mañana o por la noche, o simplemente cuando les apetece. Tarde o temprano, este tipo de jugador en línea se encontrará en una situación similar a alguien que cambia frecuentemente de zona horaria, generando fatiga, insomnio, dolor muscular y reacciones cognitivas más lentas, lo que siempre lleva a pérdidas. Trata de cumplir con un horario diario constante, jugando regularmente a horas específicas. La hora óptima para cualquier actividad es generalmente entre las 10:00 AM y las 3:00 PM, pero lo mejor es escuchar a tu cuerpo, jugando cuando estés en tu máximo rendimiento, que podría ser por la mañana, tarde o noche, dependiendo de tus características individuales.

Y asegúrate de tomarte descansos: descansar después de jugar todos los días y tomarte vacaciones una vez cada seis meses. El gran Doyle Brunson ya dijo sobre esto: "Si juegas profesionalmente, nunca olvides descansar. Sin duda tu cerebro lo necesita."

Vista

Los jugadores de póquer offline no se enfrentan al problema del deterioro de la vista por el juego, pero para los jugadores en línea, esta es una amenaza real, especialmente si el jugador participa en el multitabling, jugando en varias mesas simultáneamente (hasta 20 o incluso más). Naturalmente, con una configuración de este tipo, incluso en una pantalla grande, el tamaño de las mesas se reduce considerablemente, lo que significa que la tensión en los ojos es mayor de lo habitual. Pero incluso si juegas solo a 1-3 mesas, no significa que no estés en riesgo de desarrollar miopía. En la mayoría de los casos, pasar largas horas frente a un monitor de ordenador afectan negativamente a la vista, a menudo haciendo que empeore brusca y rápidamente en un 20-30%. Por lo tanto, si juegas en Funbet durante muchas horas al día, sigue estas sencillas reglas:

● Compra el monitor más grande que puedas permitirte;

● Es mejor para los ojos cuando el fondo es negro y el texto (letras, números, tarjetas, etc.) es blanco, no al revés;

● Trata de no mirar el monitor si no estás involucrado en una mano. Tienes que hacer un seguimiento de los estilos de juego de tus oponentes, pero de vez en cuando, descansa los ojos, y la mejor manera de hacerlo es mirar en la distancia, lo que requiere una cuidadosa organización de tu espacio de trabajo.

Nutrición

Algunos jugadores sufren de exceso de peso, principalmente debido a los malos hábitos alimenticios durante largas sesiones de juego cuando no hay movimiento físico activo. A veces un jugador puede incluso olvidarse de comer, quedando demasiado absorto en el juego, interrumpiendo así su horario de comidas. Es mejor preparar una comida por adelantado antes de jugar y tenerla cerca. Y es mejor no picar patatas fritas, sándwiches, galletas saladas y similares. Una opción perfecta sería una ensalada o cualquier otro alimento saludable y nutritivo. También es una buena idea observar cómo reacciona tu cuerpo a los alimentos: si te sientes relajado y lento después de comer, es mejor evitar comer durante el juego. Por otro lado, si tomas decisiones más rápido y te concentras mejor después de comer, entonces la comida es esencial para ti. El impacto de los alimentos en el cerebro humano y en la calidad del juego en Funbet ya se ha demostrado científicamente.

Bebidas alcohólicas

Muchos jugadores que beben alcohol mientras juegan comienzan a jugar más libremente, sin sentir la inmensa presión inherente a cualquier juego, tienen menos miedo de perder, y si pierden, no se frustran. Pero todos estos beneficios se ven eclipsados por un inconveniente importante: este enfoque no es profesional y llevará a pérdidas significativas a largo plazo. Debes evitar consumir bebidas alcohólicas durante el juego, ya que el póquer es tu trabajo, no un entretenimiento en un club nocturno con amigos.

Ejercicio físico

Los deportes también son un aspecto importante de un estilo de vida saludable para cualquier jugador. El ejercicio regular fortalece los pulmones y los músculos cardíacos, lo que aumenta la oxigenación del cuerpo, mejorando la función cerebral. La memoria también mejora, ayudándote a recordar mejor los estilos de juego de tus oponentes. Los jugadores de póquer son propensos al estrés, especialmente si el juego no va bien y experimentan una serie de pérdidas. Al practicar deportes, reduce el estrés, reduce el riesgo de inclinarse y lleva su cuerpo a un estado tranquilo. Puedes elegir cualquier tipo de deporte: correr, boxeo, ciclismo... Lo importante es hacerlo regularmente.