La Habana/En el marco del vigésimo aniversario de la Semana de la Cultura Belga en Cuba, se inaugura la exposición 100 años de Art Déco: de Bruselas a La Habana, que reúne una trayectoria del estilo Art Déco desde su epicentro europeo hasta su influjo en la arquitectura y las artes visuales cubanas. La muestra presenta obras de fotografía (Néstor Martí), ilustraciones (Enrique García Cabrera), historietas (Alexander Izquierdo) y la colección arquitectónica Archi BXL del belga Gaspard Giersé. ￼

La selección de piezas habla de un diálogo transatlántico: Bruselas, como parte del surgimiento del Art Déco, y La Habana, como ciudad que adoptó y adaptó sus formas en los años dorados del siglo XX. En palabras de los organizadores, la muestra busca visibilizar una corriente de diseño y arquitectura que marcó la modernidad y que heredamos hoy en nuestras ciudades. ￼