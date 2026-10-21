Más de 130 expresos políticos presentan en Miami una declaración sobre el futuro de Cuba

La iniciativa, coordinada por el ex preso político Ángel de Fana, busca fijar una posición común ante los posibles escenarios de cambio en Cuba.

Miami/Más de 130 expresos políticos cubanos de distintas generaciones darán a conocer una declaración conjunta sobre el presente y el futuro de Cuba durante una conferencia de prensa convocada en el Museo de la Brigada 2506, en Miami. El documento, firmado por antiguos prisioneros políticos, establece una serie de condiciones que sus promotores consideran indispensables para cualquier negociación encaminada a una transición política en la Isla.

La iniciativa, coordinada por el ex preso político Ángel de Fana, busca fijar una posición común ante los posibles escenarios de cambio en Cuba. Los firmantes sostienen que la liberación de todos los presos políticos y la despenalización definitiva del disenso deben constituir requisitos previos e incondicionales para cualquier proceso de negociación.

"Cualquier negociación sólo puede ocurrir después de liberar a los presos políticos. No es permisible monetizar su calvario", señala la declaración, que insiste en que sus promotores no buscan venganza, sino justicia.

El texto también aborda las características que podría tener un eventual gobierno provisional. Sus firmantes distinguen entre la posibilidad de aceptar una administración transitoria integrada por militares y funcionarios del actual sistema, junto a representantes de la sociedad cubana y del exilio, y un acuerdo que garantice la continuidad de las estructuras de poder existentes.

Según el documento, una transición podría incluir a figuras del aparato estatal con trayectorias consideradas aceptables, siempre que el proceso conduzca a la instauración de un nuevo orden democrático y no a la permanencia de la élite gobernante.

La convocatoria reúne a antiguos prisioneros políticos de diferentes etapas de la historia cubana posterior a 1959, con el propósito de incorporar sus experiencias y posiciones al debate sobre las posibles salidas a la crisis que atraviesa el país.

La conferencia estará abierta a periodistas de medios en español e inglés. Los organizadores esperan que la presentación contribuya a ampliar la discusión pública sobre las condiciones políticas, jurídicas e institucionales necesarias para una eventual transición en Cuba.

Para acreditaciones, entrevistas e información adicional, los interesados pueden contactar con Ángel de Fana, organizador del encuentro, a través del teléfono +1 305 342 2434 o del correo electrónico plantados@defana.com.