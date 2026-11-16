Obejas aborda el desarraigo no solo como una experiencia geográfica, sino también como una reconstrucción permanente de la memoria.

Miami/La escritora, periodista y traductora cubanoestadounidense Achy Obejas presenta Humo y otros cuentos en la Feria del Libro de Miami, durante el encuentro Cuentos en el límite, una conversación dedicada a narraciones que exploran la memoria, el deseo, la violencia y las experiencias de quienes viven entre distintas geografías e identidades.

Publicado por La Pereza Ediciones, bajo su sello Bovarismos, el volumen devuelve al lector a una Habana donde los espacios urbanos adquieren un protagonismo decisivo. Los Sitios, El Vedado y La Habana Vieja aparecen como escenarios de historias atravesadas por los vínculos familiares, las heridas del pasado y las contradicciones del exilio.

En estos relatos, Obejas aborda el desarraigo no solo como una experiencia geográfica, sino también como una reconstrucción permanente de la memoria personal y familiar. La autora combina situaciones cotidianas con elementos simbólicos y una mirada crítica sobre las relaciones humanas, la supervivencia y la identidad.

Nacida en La Habana en 1956 y emigrada a Estados Unidos durante su infancia, Obejas ha desarrollado una extensa trayectoria literaria y periodística. Entre sus obras destacan Memory Mambo, Ruins, Days of Awe y The Tower of the Antilles, esta última finalista del Premio PEN/Faulkner. También es autora de los poemarios bilingües Boomerang/Bumerán y The Boy Kingdom/El reino de los varones.

Su trabajo como traductora incluye obras de Junot Díaz, Wendy Guerra y Rita Indiana. Ha recibido reconocimientos y becas de instituciones como el National Endowment for the Arts y la Fundación Cintas.

La presentación reunirá también al escritor Óscar Molina V., con Lierema, una colección de trece relatos sobre el cuerpo, el deseo y la resistencia, y a Santiago Vaquera Vásquez, autor de Sonámbulos, cuyas historias siguen a personajes que atraviesan fronteras físicas y emocionales.

La conversación estará moderada por la periodista Ingrid Bejerman. El encuentro se desarrollará en español y tendrá entrada gratuita.