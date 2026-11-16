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Achy Obejas presenta 'Humo y otros cuentos' en la Feria del Libro de Miami

Miami

Lugar: Miami Dade College, Campus Wolfson, edificio 8, quinto piso, salón 8525. 300 NE Second Avenue, Miami, Florida 33132, Estados Unidos.

Fecha de inicio: 21-11-2026, 4:15 pm.

Fecha de fin: 21-11-2026, 5:15 pm.

Obejas aborda el desarraigo no solo como una experiencia geográfica, sino también como una reconstrucción permanente de la memoria.
Obejas aborda el desarraigo no solo como una experiencia geográfica, sino también como una reconstrucción permanente de la memoria. / Collage
14ymedio

16 de noviembre 2026 - 14:40

Miami/La escritora, periodista y traductora cubanoestadounidense Achy Obejas presenta Humo y otros cuentos en la Feria del Libro de Miami, durante el encuentro Cuentos en el límite, una conversación dedicada a narraciones que exploran la memoria, el deseo, la violencia y las experiencias de quienes viven entre distintas geografías e identidades.

Publicado por La Pereza Ediciones, bajo su sello Bovarismos, el volumen devuelve al lector a una Habana donde los espacios urbanos adquieren un protagonismo decisivo. Los Sitios, El Vedado y La Habana Vieja aparecen como escenarios de historias atravesadas por los vínculos familiares, las heridas del pasado y las contradicciones del exilio.

En estos relatos, Obejas aborda el desarraigo no solo como una experiencia geográfica, sino también como una reconstrucción permanente de la memoria personal y familiar. La autora combina situaciones cotidianas con elementos simbólicos y una mirada crítica sobre las relaciones humanas, la supervivencia y la identidad.

Nacida en La Habana en 1956 y emigrada a Estados Unidos durante su infancia, Obejas ha desarrollado una extensa trayectoria literaria y periodística. Entre sus obras destacan Memory Mambo, Ruins, Days of Awe y The Tower of the Antilles, esta última finalista del Premio PEN/Faulkner. También es autora de los poemarios bilingües Boomerang/Bumerán y The Boy Kingdom/El reino de los varones.

Su trabajo como traductora incluye obras de Junot Díaz, Wendy Guerra y Rita Indiana. Ha recibido reconocimientos y becas de instituciones como el National Endowment for the Arts y la Fundación Cintas.

La presentación reunirá también al escritor Óscar Molina V., con Lierema, una colección de trece relatos sobre el cuerpo, el deseo y la resistencia, y a Santiago Vaquera Vásquez, autor de Sonámbulos, cuyas historias siguen a personajes que atraviesan fronteras físicas y emocionales.

La conversación estará moderada por la periodista Ingrid Bejerman. El encuentro se desarrollará en español y tendrá entrada gratuita.

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