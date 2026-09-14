‘Acoples’, una exposición de Ernesto García Sánchez

Lugar: Mindy Solomon Gallery, 848 NW 22nd Street, Miami, Florida 33127. Fecha de inicio: 10-09-2026, 11:00 am. Fecha de fin: 10-10-2026, 5:00 pm. Horario: De martes a sábado, de 11:00 am a 5:00 pm, y mediante cita previa.

Miami/El artista cubano Ernesto García Sánchez presenta en Miami Acoples (Couplings), una muestra personal en la que continúa sus investigaciones en torno a la pintura, la geometría, la línea y la construcción del espacio. La exposición, inaugurada el 10 de septiembre, permanecerá abierta hasta el 10 de octubre y constituye la cuarta colaboración del creador con Mindy Solomon Gallery y su tercera muestra individual en ese espacio.

En Acoples, García Sánchez parte de pinturas que, una vez aparentemente terminadas, corta y reconstruye. El procedimiento le permite desmontar la composición inicial para encontrar nuevas relaciones entre sus partes y cuestionar la idea de que una obra queda definitivamente resuelta cuando el artista da por concluida su imagen. Más que corregir la pintura original, explica el creador, su propósito es volver a ponerla “en juego” y abrir otras posibilidades dentro del propio proceso creativo.

Nacido en La Habana en 1989 y actualmente radicado en México, García Sánchez se graduó de pintura en la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro en 2009 y posteriormente estudió en el Instituto Superior de Arte (ISA), donde concluyó su formación en 2015. En Mérida, Yucatán, fundó Taller 62, un proyecto que combina estudio de artista, espacio expositivo y cafetería y que busca fomentar el intercambio artístico con la comunidad.

Su relación con Mindy Solomon Gallery se remonta a una década. Allí presentó Schemes, en 2016; Linearity, en 2018; la exposición virtual 90 Days of Exploration, en 2020, y Greetings From Yucatán, en 2023. Su obra forma parte, además, de colecciones como la Jorge M. Pérez Collection/Espacio 23, la Ella Fontanals-Cisneros Collection (CIFO) y la colección del Museo Jumex.

⁠Más información sobre ‘Acoples’ en Mindy Solomon Gallery.