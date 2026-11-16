Ada Ferrer y Mirta Ojito dialogan sobre memoria, exilio y pertenencia en la Feria del Libro de Miami

Miami/La historiadora cubanoestadounidense Ada Ferrer, ganadora del Premio Pulitzer, participa junto a las escritoras Reyna Grande y Guadalupe Rosales en el panel Shaped by Belonging & the Reverberating Nature of Survival (La pertenencia y las resonancias de la supervivencia), dedicado a las experiencias migratorias, la memoria familiar y las huellas que dejan el desarraigo y la violencia. La conversación estará moderada por la periodista y escritora cubana Mirta Ojito, también galardonada con el Pulitzer.

Ferrer presenta Keeper of My Kin: Memoir of an Immigrant Daughter, un libro que reconstruye la historia de su familia a partir de la separación provocada por el exilio cubano. En 1963, su madre abandonó la Isla con ella, todavía un bebé, mientras su hermano Poly permanecía en Cuba. A través de cartas, documentos oficiales y recuerdos familiares, la autora examina las consecuencias íntimas de la Revolución y las fracturas que atraviesan varias generaciones.

Por su parte, la escritora mexicana Reyna Grande participa con Migrant Heart: Essays About Things I Can't Forget, una colección de ensayos autobiográficos sobre el costo emocional de la emigración, la experiencia de vivir entre dos países y dos lenguas, y el difícil proceso de reconstrucción personal después de experiencias traumáticas.

Mientras que la artista multidisciplinaria Guadalupe Rosales presenta East of the River: A Memoir of Los Angeles Girlhood, una evocación de su infancia y adolescencia en Boyle Heights, al este de Los Ángeles. El libro aborda la violencia, las pérdidas familiares, las adicciones y los vínculos de solidaridad femenina que marcaron su juventud.

La moderadora, Mirta Ojito, es autora de La memoria de las olas (Deeper than the Ocean), una obra vinculada a su propia experiencia migratoria.

El encuentro se desarrollará en inglés y tendrá entrada gratuita.