‘Adiós Cuba’ se presenta en Nueva York

Nueva York/El lunes 9 de febrero tendrá lugar en Nueva York una proyección especial de Adiós Cuba, la más reciente película del cineasta cubano Rolando Díaz, quien estará presente en la sala para acompañar el encuentro con el público. La función comenzará a las 6:45 p.m. en el King Juan Carlos Center Auditorium, un espacio habitual para el diálogo cultural y el cine de autor en la ciudad.

Adiós Cuba propone una mirada íntima y reflexiva sobre la experiencia del desarraigo, la memoria y la relación, a veces dolorosa, a veces inevitable, con la Isla. A través de un registro sobrio y personal, la película se adentra en las huellas que deja la emigración y en las despedidas que no siempre se cierran del todo, incluso cuando la distancia parece definitiva.

La proyección contará con la participación de su director, figura clave del cine cubano contemporáneo y autor de una filmografía marcada por la observación crítica de la realidad cubana y las tensiones entre lo personal y lo político. La presencia de Díaz permitirá un intercambio directo con los asistentes, en una velada pensada no solo como exhibición cinematográfica, sino también como espacio de conversación y reflexión colectiva.