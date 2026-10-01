‘Los adversarios’, en Tempo Habana

La Habana/La obra Los adversarios regresa este domingo a Tempo Habana de la mano de Nave Oficio de Isla, con dirección de Pepe García, texto del dramaturgo cubano Antonio Toledo y las actuaciones de Andrea Doimeadios y Ernesto Pazos.

La puesta propone un duelo escénico sostenido fundamentalmente por sus dos intérpretes, en el que las relaciones de pareja, los enfrentamientos y las contradicciones entre los personajes funcionan como motores de una historia concebida para la proximidad con el público. La elección de Tempo, un espacio de dimensiones reducidas, refuerza precisamente ese carácter íntimo del montaje.

Los adversarios forma parte del repertorio reciente de Nave Oficio de Isla y durante 2026 ha circulado también fuera de La Habana. En abril tuvo funciones en Matanzas, donde fue anunciada igualmente con García en la dirección y Doimeadios y Pazos como protagonistas.

Andrea Doimeadios, actriz y directora graduada del Instituto Superior de Arte, pertenece a una generación de intérpretes cubanos que se ha movido entre el teatro, el cine y el audiovisual. Ernesto Pazos, por su parte, ha desarrollado buena parte de su trayectoria vinculado a las tablas y ambos encuentran en este montaje un formato concentrado en el trabajo actoral.

Nave Oficio de Isla, proyecto dirigido por Osvaldo Doimeadiós, se ha caracterizado desde su creación por ocupar espacios no convencionales y por una programación que combina teatro, música, literatura y otras expresiones artísticas. En esta ocasión traslada la obra a Tempo Habana, establecimiento ubicado en la calle B entre Línea y Calzada, en el Vedado.

La función comenzará a las 9:00 pm y el precio de entrada es de 500 pesos. Las reservaciones pueden realizarse a través del teléfono +53 53221445.