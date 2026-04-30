La exposición propone una lectura crítica del papel del arte en la construcción de imaginarios nacionales y en la visibilización de las raíces africanas en la cultura cubana.

Miami/La exposición Afrocubanismo: Highlights from the Ramón and Nercys Cernuda Collection presenta una selección significativa de obras vinculadas al movimiento cultural y artístico del afrocubanismo, surgido en la década de 1930 como una respuesta estética e intelectual que situó la cultura afrodescendiente en el centro de la identidad moderna cubana. La muestra reúne piezas procedentes de la prestigiosa colección privada de los coleccionistas Ramón y Nercys Cernuda, reconocida por su énfasis en el arte cubano del siglo XX y su diálogo con los debates sobre raza, nación y modernidad.

Curada por el historiador del arte Alejandro de la Fuente, la exposición explora las tensiones entre tradición y vanguardia que marcaron el surgimiento del afrocubanismo, un movimiento que combinó influencias del modernismo europeo con elementos de la cultura popular afrocaribeña, al tiempo que enfrentó los riesgos de exotización y estereotipo racial presentes en el contexto artístico de la época. Entre los artistas representados se incluyen figuras clave como Wifredo Lam, cuyas obras reflejan la complejidad social y cultural de la Cuba del siglo XX y su proyección internacional.

Más allá de su dimensión histórica, la exposición propone una lectura crítica del papel del arte en la construcción de imaginarios nacionales y en la visibilización de las raíces africanas en la cultura cubana. El recorrido permite comprender cómo el afrocubanismo influyó en la música, la literatura y las artes visuales, consolidándose como uno de los movimientos culturales más influyentes en la definición de la identidad artística del país.

La presentación de Afrocubanismo forma parte de una programación más amplia del museo dedicada a examinar la herencia afrodescendiente en el arte cubano y caribeño, reforzando el papel del Lowe Art Museum como un espacio de investigación, difusión y diálogo sobre las tradiciones culturales de la región y su impacto en el arte contemporáneo.