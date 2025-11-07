‘Agustín Fernández: El poder seductor de la ambigüedad’

Agustín Fernández exploró también temas de exilio, separación y pertenencia, evidenciando una tensión íntima entre lo interno y lo simbólico.

Miami/Esta exhibición retrospectiva presenta más de 65 obras del pintor cubano, nacido en La Habana en 1928 y fallecido en Nueva York en 2006. y traza su singular trayectoria desde la Isla y su asentamiento en Estados Unidos. ￼

Fernández desarrolló un lenguaje visual que fusiona la abstracción, el surrealismo y una figuración sugestiva: formas que sugieren carne, deseo y misterio, con una paleta sobria a menudo monocromática. ￼

Críticos como Donald Kuspit lo han calificado de “último surrealista”, señalando que su obra “posee un sentido inmediato de lo absurdo, que revela los conflictos sin resolver entre la percepción consciente y la fantasía inconsciente”.

La muestra se organiza en varias secciones temáticas que permiten seguir el viaje personal y creativo del autor: sus años en Cuba, su estancia en Europa y su consolidación en el escenario neoyorquino. Incluye óleos de gran formato, collages, dibujos, portafolios poco vistos y un manuscrito inédito. ￼

Una ocasión imperdible para sumergirse en la obra de un creador cuya influencia trasciende la historia del arte latinoamericano y ofrece una lectura renovada sobre identidad, corporeidad y misterio.