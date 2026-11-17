El homenaje coincide con el aniversario 150 del nacimiento de Falla y se inscribe en las celebraciones por los 130 años de Lecuona.

Lugar: Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís. Calle Oficios, entre Amargura y Churruca, Plaza de San Francisco, Habana Vieja, La Habana, Cuba. Fecha de inicio: 19-11-2026, 3:00 pm. Fecha de fin: 19-11-2026, 5:00 pm.

La Habana/El pianista y compositor cubano Aldo López-Gavilán y la Orquesta de Cámara de La Habana, bajo la dirección de Daiana García, protagonizan el concierto España & Cuba. Un diálogo musical, dedicado a dos figuras fundamentales de la música del siglo XX, el español Manuel de Falla (1876-1946) y el cubano Ernesto Lecuona (1895-1963).

La presentación propone un acercamiento a los vínculos musicales entre ambos países, a través de las obras y el legado de dos compositores que encontraron en las tradiciones populares una fuente de inspiración para sus creaciones. Falla incorporó a su lenguaje musical elementos del folclore andaluz y del flamenco, mientras Lecuona desarrolló una obra en la que confluyen la música académica, los ritmos cubanos y las influencias españolas.

El homenaje coincide con el aniversario 150 del nacimiento de Falla y se inscribe en las celebraciones por los 130 años de Lecuona, conmemorados en 2025.

Aldo López-Gavilán, formado en Cuba y en el Conservatorio Trinity de Londres, ha desarrollado una carrera internacional como pianista y compositor, caracterizada por la combinación de recursos de la música clásica con elementos del jazz y la tradición cubana. Su repertorio abarca tanto obras propias como interpretaciones de grandes compositores de distintas épocas.

La Orquesta de Cámara de La Habana, dirigida por Daiana García, es una de las agrupaciones dedicadas a la interpretación y difusión de la música de concierto en la Isla. Su trabajo incluye repertorios clásicos y contemporáneos, así como colaboraciones con destacados solistas cubanos.

El encuentro tendrá como escenario la antigua basílica franciscana, convertida en una de las principales salas de conciertos de música de cámara de La Habana, reconocida por su acústica y su valor patrimonial.