Alejandra Glez presenta 'Entre dos aguas', una performance sobre la migración entre Cuba y España

El mar Caribe y el océano Atlántico constituyen el eje simbólico de la propuesta.

Las Palmas de Gran Canaria/La artista cubana Alejandra Glez, residente en Madrid, presenta Entre dos aguas, una performance ritual que aborda la migración transatlántica entre Cuba y España a partir de su propia experiencia de desplazamiento.

El mar Caribe y el océano Atlántico constituyen el eje simbólico de la propuesta. El agua aparece como un puente histórico, cultural y espiritual entre ambos territorios, pero también como un archivo vivo de las travesías, las memorias y las identidades que acompañan a quienes emigran.

La presentación forma parte de la quinta edición de Visión y presencia, un ciclo dedicado a las mujeres creadoras, promovido por el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y comisariado por Semíramis González. La iniciativa llega a Gran Canaria mediante la colaboración con el CAAM y reúne propuestas de performance concebidas para los espacios del museo.

En la realización de la pieza colaboran Gustavo García Cruz, responsable de las piezas de cerámica, y Kiki Nexxus, a cargo de la producción sonora.

Entrada gratuita hasta completar el aforo.