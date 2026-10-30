Alexis Mendoza presenta en Nueva York su libro ‘Fragile’
Nueva York
Lugar: Loisaida Center, 710 East 9th Street, Nueva York, NY 10009, Estados Unidos.
Fecha de inicio: 05-11-2026, 6:00 pm
Fecha de fin: 05-11-2026, 8:00 pm
Nueva York/El artista cubano Alexis Mendoza presenta su libro Fragile, una obra que utiliza la materialidad, la forma y la narrativa visual para reflexionar sobre las vulnerabilidades de la sociedad contemporánea y las posibilidades de construir un futuro más justo y sostenible.
La publicación propone una mirada que trasciende el ámbito estrictamente artístico para abordar cuestiones como la educación, la equidad social, la sostenibilidad ambiental y la importancia de fortalecer las redes comunitarias. Desde esa perspectiva, Fragile se plantea tanto como una reflexión sobre los desafíos del presente como una invitación a buscar soluciones colectivas y duraderas.
Mendoza, artista visual de origen cubano radicado en Nueva York, ha desarrollado una trayectoria vinculada a la creación contemporánea, la escritura y la reflexión sobre las relaciones entre arte, identidad y sociedad.
La presentación tendrá lugar en Loisaida Center, una institución cultural del Lower East Side de Manhattan dedicada a promover la creación artística, la participación comunitaria y las expresiones culturales latinoamericanas.