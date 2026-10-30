Alexis Mendoza presenta en Nueva York su libro ‘Fragile’

El artista cubano Alexis Mendoza presenta ‘Fragile’, una publicación que aborda la equidad social, la sostenibilidad ambiental y el papel de las comunidades.

Nueva York/El artista cubano Alexis Mendoza presenta su libro Fragile, una obra que utiliza la materialidad, la forma y la narrativa visual para reflexionar sobre las vulnerabilidades de la sociedad contemporánea y las posibilidades de construir un futuro más justo y sostenible.

La publicación propone una mirada que trasciende el ámbito estrictamente artístico para abordar cuestiones como la educación, la equidad social, la sostenibilidad ambiental y la importancia de fortalecer las redes comunitarias. Desde esa perspectiva, Fragile se plantea tanto como una reflexión sobre los desafíos del presente como una invitación a buscar soluciones colectivas y duraderas.

Mendoza, artista visual de origen cubano radicado en Nueva York, ha desarrollado una trayectoria vinculada a la creación contemporánea, la escritura y la reflexión sobre las relaciones entre arte, identidad y sociedad.

La presentación tendrá lugar en Loisaida Center, una institución cultural del Lower East Side de Manhattan dedicada a promover la creación artística, la participación comunitaria y las expresiones culturales latinoamericanas.