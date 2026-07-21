Miami/El actor, dramaturgo, director y humorista cubano Alexis Valdés presenta Oficialmente Gay 4, la más reciente entrega de una de sus exitosas comedias, que en esta ocasión incorpora números musicales. La historia imagina una Cuba donde ha caído el régimen y, tras las primeras elecciones democráticas, el ficticio Partido del Pueblo Gay (PPG) llega al poder. Ricky es nombrado ministro de Propaganda del nuevo Gobierno, pero pronto descubrirá que el poder, el dinero y los privilegios pueden poner a prueba sus principios y afectar a quienes lo rodean.

Con su característico humor, Alexis Valdés combina la sátira política, la comedia de enredos y la crítica social en una obra que reflexiona sobre la corrupción, las tentaciones del poder y la naturaleza humana. El elenco está integrado por Alexis Valdés, Yubran Luna, Lieter Ledesma, Omar Franco, Geo Martínez (Gustavito) y Claudia Valdés. La puesta en escena está recomendada para mayores de 18 años y tiene una duración aproximada de dos horas, con intermedio.

Las funciones serán los viernes, sábados y domingos entre el 28 de agosto y el 20 de septiembre de 2026. Las entradas pueden adquirirse a través de la taquilla del Teatro Trail y de su plataforma oficial de venta.