Alfredo Sosabravo celebra sus 96 años con la exposición ‘Amor en la ciudad’

El título de la exposición procede de una de las piezas que integran el conjunto, nacida de la imaginación de Sosabravo.

La Habana/El reconocido artista cubano Alfredo Sosabravo celebra sus 96 años con la exposición personal Amor en la ciudad, que será inaugurada el viernes 16 de octubre, a las 10:30 am, en el espacio cultural Corral Falso 259, en Guanabacoa. La muestra, curada por Beatriz Hernández Jiménez, reúne una selección de dibujos realizados recientemente por el creador y constituye un homenaje a su extensa trayectoria dentro de las artes visuales contemporáneas de la Isla.

El título de la exposición procede de una de las piezas que integran el conjunto y propone una aproximación poética al universo cotidiano que ha alimentado durante décadas la imaginación de Sosabravo. Las obras permiten descubrir la vitalidad creativa de un artista que, a una edad excepcional, continúa explorando las posibilidades expresivas del dibujo, el color y las formas.

Nacido en Sagua la Grande, Villa Clara, el 25 de octubre de 1930, Alfredo Sosabravo es una de las figuras más reconocidas de la plástica cubana. Su producción abarca la pintura, el dibujo, el grabado, la cerámica y otras manifestaciones artísticas. Galardonado con el Premio Nacional de Artes Plásticas en 1997, ha desarrollado un lenguaje visual caracterizado por la exuberancia cromática, la experimentación formal y la presencia de figuras fantásticas, rostros y composiciones de gran riqueza simbólica.

La exposición tendrá lugar en Corral Falso 259, proyecto cultural impulsado por el artista Tomás Núñez, quien mantiene una larga amistad y vínculos de trabajo con Sosabravo. El encuentro reunirá a artistas, investigadores, estudiantes y admiradores de su obra en una jornada dedicada a celebrar su legado.

Como parte de la inauguración, se presentará también el libro SOSABRAVO. Espacio de color, dedicado a su producción cerámica, una de las vertientes más significativas de su carrera. La presentación estará a cargo de Beatriz Hernández Jiménez y Surisday Reyes Martínez, directora del Museo Nacional de la Cerámica Contemporánea Cubana.

La cita ofrece así una doble oportunidad para acercarse al universo creativo de Sosabravo: a través de sus dibujos más recientes y de una publicación que profundiza en su aportación a la cerámica artística cubana. La inauguración se celebrará nueve días antes de que el artista cumpla oficialmente 96 años.