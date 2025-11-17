Lugar: Galería Salón Blanco, calle Churruca, entre Avenida del Puerto y Oficios, La Habana Vieja. Fecha de inicio: 11-09-2025, de martes a sábados, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Fecha de fin: 21-11-2025

La Habana/Comienza la última semana para visitar la exposición colectiva Mi alma y yo te queremos que rinde homenaje al legado de Belkis Ayón, una de las creadoras más influyentes del arte cubano contemporáneo. La muestra reúne a colegas, discípulos, artistas cercanos y jóvenes grabadores que, de una u otra manera, han estado marcados por su obra, su magisterio y su intensa vocación creativa.

La exposición —organizada por la Fundación Los Carbonell, el proyecto malaYerba y Belkis Ayón Estate— funciona como una declaración conjunta de afecto, memoria y continuidad. En ella participan figuras esenciales del grabado cubano y latinoamericano: Ángel Ramírez, Sandra Ramos, Ibrahim Miranda, Abel Barroso, Isary Paulet, Antonio Martorell, Eduardo Roca (Choco), Juan Carlos Rivero, Lidzie Alvisa, Yamilys Brito, Frank E. Martínez, Janette Brossard, Norberto Marrero, Anyelmaidelín Calzadilla, Octavio Irving, Aliosky García, Orlando Montalván, Osmeivy Ortega y Marcel Molina.

Cada obra evoca, desde su propio lenguaje, la huella ética y estética de Ayón, y a la vez reafirma la vitalidad del grabado como espacio de experimentación y resistencia artística. La muestra estará abierta hasta el viernes 21 de noviembre.