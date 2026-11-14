'Ámame como soy', una mirada al arte iberoamericano contemporáneo en Madrid

A través de pinturas, esculturas, fotografías e instalaciones, los artistas participantes abordan las experiencias de pertenencia, migración y transformación cultural.

Lugar: Casa de América (Palacio de Linares), calle Marqués del Duero, 2, Madrid, España. Fecha de inicio: 04-11-2026, 11:00 am. Fecha de fin: 16-01-2027, 3:00 pm.

Madrid/La exposición colectiva Ámame como soy. Iberoamérica en clave de arte, comisariada por el reconocido artista cubano René Francisco Rodríguez, reúne en Casa de América obras de 26 creadores iberoamericanos que residen y desarrollan su trabajo en España. La muestra propone una reflexión sobre la identidad, la diversidad cultural, la memoria y los vínculos que unen a los países de ambos lados del Atlántico.

A través de pinturas, esculturas, fotografías e instalaciones, los artistas participantes abordan las experiencias de pertenencia, migración y transformación cultural, en un diálogo entre distintas generaciones, lenguajes y sensibilidades estéticas.

Entre los creadores cubanos presentes figuran Carlos Garaicoa, Dagoberto Rodríguez y Fernando Rodríguez. Este último participa junto a Francisco de la Cal con la instalación escultórica Brillo a ciegas (2026), realizada con madera pirograbada, pelos de caballo, un cajón de limpiabotas y un espejo.

El título de la exposición rinde homenaje a la canción Ámame como soy, de Pablo Milanés, fallecido en Madrid en noviembre de 2022. La elección establece también un vínculo simbólico con Casa de América, institución que acogió la capilla ardiente del cantautor cubano.

Organizada por Casa de América y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la exposición forma parte de las iniciativas culturales vinculadas a la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid.

Horario: De lunes a viernes, de 11:00 am a 7:30 pm; sábados, de 11:00 am a 3:00 pm. Domingos y festivos, cerrado.

Entrada: Gratuita hasta completar aforo.