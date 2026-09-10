Amaury Gutiérrez invitado al Piano Bar de Lázaro Horta

En esta ocasión, la presencia de Amaury Gutiérrez reúne a dos músicos cubanos con una marcada vocación por la canción de autor.

Miami/El cantante, pianista, compositor y productor cubano Lázaro Horta recibe como invitado especial a Amaury Gutiérrez en una nueva edición de su conocido Piano Bar, que se celebra los terceros domingos de cada mes en Alfaro’s, en plena Calle Ocho de Miami.

El encuentro mantiene la fórmula que Horta ha desarrollado durante años: música en directo en un ambiente íntimo, con especial protagonismo del bolero, la trova y la canción romántica latinoamericana, además de invitados que comparten escenario con el anfitrión. Una de las señas de identidad del espacio es que las actuaciones se realizan sin pistas pregrabadas, privilegiando el piano, las voces y el intercambio espontáneo entre los intérpretes y el público.

En esta ocasión, la presencia de Amaury Gutiérrez reúne a dos músicos cubanos con una marcada vocación por la canción de autor. Nacido en Santa Clara, Gutiérrez ha desarrollado buena parte de su carrera fuera de Cuba y es conocido por temas como Yo sé que es mentira, Dime corazón, Pedazos de mí y Nada es para siempre. Su obra combina elementos de la trova cubana, el pop, el bolero y la música latina.

Horta, nacido en Matanzas y establecido en Estados Unidos desde 1998, comenzó a desarrollar en su ciudad natal experiencias que antecedieron al actual Piano Bar. Ya en Miami convirtió el formato en una cita periódica en la que ha compartido escenario con numerosos intérpretes cubanos y latinoamericanos.

La cita con Amaury Gutiérrez será el domingo 20 de septiembre. Las puertas de Alfaro’s abrirán a las 7:00 pm y se recomienda reservar con antelación. Reservas: +1 305 905-1475